Il s’appelle Miguel Fernández, il est connu sous le nom d’El Yiyo et à 24 ans, il est en Espagne l’une des figures émergentes de la danse flamenco, “une grande musique” qu’il vit comme “un état d’esprit dans son intégralité”.

Le Yiyo a fait ses débuts au Théâtre Royal de Madrid ce week-end, après une longue carrière qui a débuté dans sa plus tendre enfance et comprend des incursions dans le monde de la mode, en tant que visage de marque pour Armani ou IKKS, et même une apparition dans les pages de Vogue.

Né et élevé dans la ville catalane de Badalona, ​​dans une famille gitane d’Andalousie, il a apporté à la capitale le spectacle “El Yiyo y su troupe”, une chorégraphie de sa propre paternité créée dans son atelier au printemps dernier.

Entre autres artistes, il est venu à Madrid avec son frère Ricardo, le bailaor “El Tete”, et le flamenco vient à la famille Yiyo, comme il le raconte à l’. dans la Salle des Rois du Théâtre Royal, entouré de portraits de monarques .

“On célébrait toute joie dans la famille en chantant. Les jeunes enfants jouent au chant et à la danse, c’est quelque chose de très normal, c’est quelque chose que j’absorbais sans m’en rendre compte depuis mon plus jeune âge”.

– Une formation éclectique –

Yiyo a fait ses débuts dans une salle de concert de Barcelone alors qu’il n’avait que sept ans, à l’âge de 11 ans, il a dirigé une tournée à Taiwan en tant que tête d’affiche, et plus récemment, avant l’emprisonnement du printemps, il a dansé pendant quatre mois dans le Corral de la Morería de Madrid, l’un des temples du flamenco. En Espagne.

Tout a commencé quand, enfant, lors du mariage d’un parent, le bailleur sévillan Manuel Jiménez ‘Bartolo’ l’a remarqué. “Il a dit à mon père qu’il voulait m’enseigner gratuitement, car il a dit que c’était un diamant qui devait être poli.”

Comme références, El Yiyo énumère tout le grand passé et présent, car le flamenco “est comme une chaîne” et “j’essaye d’apprendre quelque chose de tout le monde que j’aime”.

Ainsi, il s’est formé en regardant des vidéos sur YouTube des «anciens», comme le légendaire danseur Antonio Gades (1936-2004), admiré pour son «élégance», ou Carmen Amaya (1913-1963), «génie par excellence» qui a révolutionné le danse flamenco et a acquis une renommée mondiale avec ses tournées internationales et ses rôles d’actrice à Hollywood.

Parmi les actuels, El Yiyo met en avant les bailaores Antonio Canales et Joaquín Cortés, deux représentants médiatiques nés dans les années 1960, et Farruquito (Séville, 1982), avec qui il se vante d’avoir partagé la scène.

Tout cela complété par une formation en danse classique et contemporaine, “pour obtenir plus d’informations sur la danse”, précise-t-il.

Le résultat est une danse puissante et inspirée, qu’il a présentée au Teatro Real, où il a joué avec un chapeau dans le plus pur style Michael Jackson – un autre de ses professeurs – et n’a pas été découragé quand il s’est cassé un talon au milieu de son pied et a eu pour continuer pieds nus.

“Ma danse est un état d’esprit dans son intégralité”; c’est «une danse de force et d’intensité» qui transmet «l’air que je porte», résume la bailaor catalane.

Yiyo avoue que son rêve est d’avoir sa propre compagnie de danse «et de faire le tour du monde». En chemin, il a expérimenté au-delà de son art, dansant sur les podiums de la mode: «c’est quelque chose que je n’ai pas cherché mais qui m’est venu», et «j’ai beaucoup appris».

Et bien qu’il soit plus tourné vers le purisme, il ne voit pas la fusion du flamenco avec d’autres genres musicaux -blues, jazz, rock-, une tendance récemment renouvelée par le phénomène Rosalía.

“Je suis d’accord qu’il y a de la variété, donc il y a un large éventail de puristes, de non-puristes, et cela signifie que le flamenco donne toujours quelque chose à dire”.

– Des espaces à conquérir –

Avec sa performance, El Yiyo a inauguré la troisième saison de flamenco au Teatro Real, qui comprend 14 autres spectacles.

Il se dit heureux de voir l’accueil donné à son art dans cette institution surtout connue pour l’opéra, mais il assure qu ‘”il y a beaucoup de place pour aller” pour que le flamenco “ait son poids” par étapes similaires au Real, et ne ressemble pas à une sorte de “minorité”.

Dans l’immédiat, oui, nous devrons surmonter le cauchemar du coronavirus, qui a conduit à la fermeture de tablaos de premier plan en Espagne et contraint d’annuler des concerts et des festivals. «Un temps perdu», se lamente-t-il.

