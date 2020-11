Miguel Ángel Russo a regretté la perte de Maradona et a déclaré que le triomphe de Boca contre celui de Newell était un hommage à Diego (REUTERS / Agustin Marcarian)

Michelangelo Russo assuré que la consigne qu’avait Boca Les juniors affronteront les Old Boys de Newell, qu’ils ont fini par battre 2-0, “C’était pour bien jouer pour honorer le meilleur du monde, qui est Diego Maradona.”

«Le slogan pour honorer les meilleurs du monde était qu’il fallait bien jouer et gagner, car Diego a porté notre football très haut, à un niveau incomparable, donnant beaucoup de joie à tous les Argentins “, a déclaré l’entraîneur de Boca Juniors, lors de la conférence de presse virtuelle après le match.

Mais je dois admettre que cela C’était le jeu le plus difficile que j’ai eu à diriger de ma vie pour l’aspect émotionnel. Tout était atypique car l’émotionnel envahissait tous les jeux à cause de ce que Diego voulait dire, mais heureusement nous étions à la hauteur de l’honorer sur le court comme il le mérite », a-t-il fait remarquer.

Et avec impatience, qui est le match reporté la semaine dernière précisément à cause de la mort de Maradona et qui devra être joué mercredi au Brésil contre Internacional, à Porto Alegre, il a souligné que à partir de maintenant tu dois mettre ta tête dans les Libertadores, car c’est un tournoi très important pour Boca », a-t-il prévenu.

Pour sa part, Carlos Izquierdoz Tenu: “Le meilleur hommage est de donner une victoire à Diego et à sa famille.”

Carlos Izquierdoz a apprécié la victoire contre Newell et l’a dédiée à Diego Maradona (REUTERS / Alejandro Pagni)

Le capitaine de Boca Juniors a apprécié le triomphe et a également dédié la victoire à Diego Armando Maradona, décédé mercredi dernier. «Nous avons montré qu’aujourd’hui nous voulions jouer. Le meilleur hommage a été de donner une victoire à Diego et à sa famille “commenta le défenseur.

«Porter le nom de Maradona sur mon maillot me fait un peu honte, car il est le Dieu du football. Je suis de 88 ans et je n’ai pas eu à le voir, mais j’ai vu ses images. L’émotion que tout cela génère pour se souvenir d’un joueur aussi emblématique, qui a représenté le footballeur argentin, dans notre pays, est très forte. Il a toujours mis l’équipe sur son épaule et méritait une bonne reconnaissance “, a-t-il souligné.

Et lors de l’analyse du jeu de l’équipe, il a fait valoir qu’ils devaient récupérer après deux chutes consécutives parce qu’ils n’aimaient pas «la performance de l’équipe. Mais heureusement, une séquence de deux défaites consécutives a été coupée et cette victoire vaut beaucoup ».

