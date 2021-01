15 minutes. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a assuré que l’attaque contre le Capitole par des manifestants pro-Donald Trump “ne peut être tolérée” et a averti que les personnes impliquées dans cette action recevraient tout le poids de la loi.

Pence a été évacué du Capitole par les tunnels du bâtiment. Mercredi, le vice-président a présidé à la certification de la victoire électorale présidentielle du démocrate Joe Biden. La violente irruption des partisans de Trump a interrompu ce processus.

“La manifestation pacifique est un droit de tout Américain, mais Cette attaque contre notre Capitole ne sera pas tolérée et toutes les personnes impliquées seront poursuivies dans toute l’étendue de la loi“A déclaré Pence sur Twitter.

La violence et la destruction qui ont lieu au Capitole des États-Unis doivent cesser et cela doit cesser maintenant. Toute personne impliquée doit respecter les forces de l’ordre et quitter immédiatement le bâtiment. – Mike Pence (@Mike_Pence) 6 janvier 2021

“La violence et la destruction qui ont eu lieu sur Capitol Hill doivent cesser et doivent cesser maintenant”, a ajouté Pence. Le responsable a demandé aux manifestants, qui portaient des drapeaux Trump, de quitter le siège de l’Assemblée législative.

Rejet républicain

Pence était le membre de la direction républicaine qui a le plus critiqué l’assaut contre le Capitole. Les manifestants ont brisé des fenêtres, ouvert de force des portes et occupé l’hémicycle et les salles de session des deux chambres de l’Assemblée législative américaine.

Le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été beaucoup moins critique à l’égard des actions de l’assaut. “Les manifestants ont le droit constitutionnel d’être entendus, mais je les exhorte à rester pacifiques”il a écrit sur Twitter.

Merci à Capitol Police d’avoir protégé la Maison du Peuple. Les manifestants ont le droit d’être entendu, protégé par la Constitution, mais je les exhorte à rester pacifiques. – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 6 janvier 2021

Cet assaut violent, au cours duquel une femme a été blessée par balle, est sans précédent dans l’histoire américaine moderne. Il faudrait remonter à l’incendie de Washington par les troupes britanniques en 1814 pour trouver une attaque similaire.

Selon NBC, les forces de sécurité ont trouvé et désactivé au moins un explosif artisanal près du Capitole.

Redémarrage de session

Les législateurs des deux partis se sont engagés à revenir dès que la sécurité sera garantie pour certifier les votes du collège électoral et ainsi cimenter la victoire de Biden, qui a obtenu la majorité des votes électoraux aux élections de novembre.

Trump insiste sur le fait que cette victoire est frauduleuse, malgré le fait qu’il n’ait pas fourni de preuves, et a incité ses partisans à s’opposer au résultat des sondages dans la rue.

La dirigeante de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, troisième dans la ligne de succession du pouvoir, a publié un communiqué dans lequel elle demande à Trump “d’exiger que tous les manifestants quittent immédiatement le Capitole et ses environs”.