Le Sénat américain a interrompu son débat sur les résultats du Collège électoral après des incidents violents avec un groupe de manifestants autour et à l’intérieur du Capitole qui ont forcé la police à fermer le bâtiment où se trouve également la Chambre des représentants. Représentants.

Monde de Miami / Infobae

Le New York Times a rapporté que le vice-président Mike Pence et de nombreux législateurs ont été évacués avec une opération de sécurité majeure. En outre, il a été rapporté que des partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut la session plénière de la Chambre basse américaine, qui avait été évacuée, et ont organisé une confrontation armée avec des agents de sécurité du Capitole, qui ont déclaré avoir entendu des coups de feu.

Le législateur démocrate Dan Kildee a tweeté depuis l’intérieur du Congrès pour révéler que la police avait tiré des armes contre des manifestants qui tentaient de pénétrer par effraction à la Chambre des représentants. «Les responsables de la sécurité de la maison et la police du Capitole ont leurs armes à feu alors que les manifestants martèlent à la porte d’entrée de la maison. On nous a dit de nous allonger par terre et de mettre des masques à gaz », a-t-il écrit sur le réseau social. Les incidents devant l’entrée du Capitole

Une annonce spéciale a été faite par les haut-parleurs à l’intérieur du Capitole alors que les législateurs débattaient et se préparaient à voter pour approuver la victoire électorale du leader démocrate Joe Biden. En raison d’une “menace de sécurité extérieure”, personne n’a été autorisé à entrer ou à sortir du complexe du Capitole, a averti l’enregistrement.

L’agence de presse AP a ajouté que les journalistes présents à la session parlementaire avaient reçu l’ordre de rester dans la salle de presse pendant que les portes du bâtiment étaient fermées.

Des partisans de Trump sont venus à la rotonde du Capitole américain le 6 janvier 2021, à Washington, DC (Photo de Saul LOEB / .)

Plusieurs centaines de manifestants ont détruit mercredi les barricades métalliques entourant l’arrière du Congrès américain à Washington. Selon le Washington Post, Vers 13h00, un groupe d’hommes portant des drapeaux soutenant le président Donald Trump est entré violemment dans l’enceinte du Capitole.

Des dizaines de policiers montaient la garde autour du bâtimentmais ils n’ont pas pu contenir l’assaut de centaines de personnes qui ont grimpé et enfoncé la clôture, crier “Entrez!” comme ils couraient vers les marches du Capitole. Un petit groupe a pu franchir la porte d’entrée, mais à l’intérieur, ils ont été retenus par la police. La presse locale a fait état de plusieurs arrestations.