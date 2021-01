Le vice-président des États-Unis, Mike Pence. Photo: J.Scott Applewhite / Piscine via REUTERS

Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, rejeté mardi soir en invoquant le 25e amendement pour destituer Donald Trump de ses fonctions.

Dans une lettre adressée à la dirigeante démocrate à la Chambre basse, Nancy Pelosi, elle a déclaré qu’elle ne croyait pas que “cette action soit bénéfique pour la nation ou conforme à la Constitution” et, se référant à la destitution annoncée, l’a appelée à “éviter les actions qui enflammer encore plus les passions ».

“Je ne pense pas que ce plan d’action soit dans le meilleur intérêt de notre nation ou conforme à notre Constitution.Pence a déclaré dans la lettre au chef de la Chambre des représentants, juste avant le vote à la Chambre basse d’une résolution exigeant de faire appel à ce mécanisme sans précédent dans l’histoire américaine.

En vertu de la section quatre de cet amendement, le vice-président et une majorité du Cabinet peuvent déclarer le président disqualifié de diriger le pays.

Si le président s’y opposait et qu’il n’y avait pas d’accord, le Congrès réglerait les différends.

«La semaine dernière, je n’ai pas cédé à la pression d’exercer le pouvoir au-delà de mon autorité constitutionnelle pour déterminer le résultat des élections et maintenant je ne céderai pas aux efforts de la Chambre des représentants pour jouer à des jeux politiques à un moment aussi grave. la vie de notre pays », a déclaré Pence dans la lettre à Pelosi.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’adresse à la presse sur Capitol Hill, Washington, DC, USA. 20 décembre 2020. REUTERS / Ken Cedeno

La réponse négative de Pence garantit que les démocrates soumettront mercredi à l’examen de la Chambre basse l’accusation de Trump d ‘”incitation à l’insurrection” lors de la prise du Capitole le 6 janvier par ses partisans, dans une deuxième procédure de destitution historique contre le président républicain.

Le vice-président a ainsi fait une allusion tacite à la pression de Trump pour assumer des pouvoirs qui ne lui correspondaient pas en vertu de la Constitution et s’ingérer dans la session des deux chambres du Congrès appelées à ratifier la victoire de Joe Biden aux élections de novembre dernier.

Pence a averti qu’en utilisant cet amendement, créé après l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963 et au milieu de la guerre froide pour protéger le gouvernement dans des cas tels que la maladie soudaine du président, “créerait un terrible précédent».

“Je vous exhorte, ainsi que tous les membres du Congrès, à éviter des actions qui diviseraient davantage et enflammeraient les passions du moment”, a ajouté le commandant en second de la Maison Blanche, et a invité le chef de la Chambre basse à travailler ensemble “à abaisser la température et unir notre pays »alors qu’ils se préparent à la possession de Biden.

“Je vous promets que je continuerai à faire ma part pour travailler de bonne foi avec la nouvelle administration pour assurer une transition ordonnée du pouvoir.», A-t-il conclu.

Photo d’archive des partisans du président américain Donald Trump affrontant la police lors de leur assaut contre le Capitole. 6 janvier 2021. REUTERS / Stephanie Keith

Ce mardi, Trump a rejeté les appels à sa destitution et a assuré que le 25e amendement “n’avait aucun risque” pour lui, mais il le faisait pour le président élu Joe Biden.

«Cela harcelera votre administration. Comme le dit l’expression, faites attention à ce que vous souhaitez », a-t-il déclaré depuis Alamo, dans l’État du Texas. “La mascarade de la destitution est la continuation de la plus terrible chasse aux sorcières de l’histoire et est dangereuse pour les États-Unis, surtout en cette période délicate”, a ajouté Trump, faisant référence au processus de destitution des démocrates à la Chambre des représentants. Les représentants ouvriront mercredi prochain.

Quelques heures auparavant, il avait qualifié le processus de “absolument ridicule”, dans lequel il sera accusé d’avoir provoqué les violences mercredi dernier. On a demandé au dirigeant également républicain s’il envisageait de démissionner, huit jours après la fin de son mandat, mais il a évité de répondre directement et a déclaré: «Je ne veux plus de violence. Jamais de violence».

De plus, lorsqu’on lui a demandé s’il avait une part de responsabilité pour avoir harangué les manifestants pour qu’ils marchent vers le Capitole, il a déclaré que son discours devant ses partisans était “tout à fait approprié”.

Avant de faire sa déclaration dans l’après-midi, Trump a signé une plaque avec son nom sur le mur et a visité la région avec des agents des frontières.

