Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a rejeté ce mercredi la pression du président sortant Donald Trump pour refuser de certifier la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Monde de Miami / Infobae

Dans une lettre publiée en même temps que le début de la session extraordinaire du Congrès, il a déclaré ne pas croire que «les pères fondateurs ont cherché à donner au vice-président le pouvoir unilatéral de décider quels votes électoraux devraient être comptés lors de la session conjointe du Congrès, et non le vice-président a fait usage de cette autorité ».

En dehors du Capitole, Trump a continué à s’adresser à ses partisans et à faire pression sur Pence pour qu’il ne valide pas les votes certifiés par les collèges électoraux des 50 États du pays. «J’espère que vous faites la bonne chose. Si c’est le cas, nous gagnons les élections. S’il ne le fait pas, ce sera un triste jour pour notre pays », a déclaré Trump devant ses partisans, venus dans la capitale du pays nord-américain pour protester contre ce qui, disent-ils, était une fraude électorale qui l’a privé d’un second mandat.

Comme l’ont rapporté différents médias locaux mardi soir, Pence avait déjà dit à Trump qu’il n’avait pas le pouvoir de mener à bien l’action qu’il réclamait. Cependant, la lettre de mercredi était sa confirmation publique.

La lettre soutenait la position du président concernant les “allégations importantes d’irrégularités lors du vote” et assurait qu ‘”il partage la préoccupation de millions d’Américains quant à l’intégrité des élections”.

«Le peuple américain élit le président et a parfaitement le droit, en vertu de la loi, d’exiger des élections libres et transparentes et une enquête complète sur d’éventuels actes répréhensibles. En tant que titulaire (de la session extraordinaire), je remplirai mon devoir de veiller à ce que ces préoccupations soient entendues ouvertement et équitablement au Congrès. Les objections seront entendues, des preuves seront présentées et les élus du peuple américain prendront leur décision », a-t-il ajouté.

Pence évoque la possibilité pour les législateurs de contester les résultats au cours de la session. Chaque fois que les votes d’un État sont annoncés – classés par ordre alphabétique – le vice-président demande si quelqu’un a des objections. Il suffit qu’un sénateur et un membre du Congrès s’entendent pour que le décompte soit interrompu et que la plainte soit analysée. Lorsque cela se produit, les membres de chaque chambre se réunissent séparément pour discuter.

Un groupe de législateurs des deux chambres a annoncé dans les dernières heures qu’ils déposeraient des objections contre les résultats dans des États comme la Géorgie, l’Arizona et le Wisconsin, qui ont été résolus avec une marge très étroite. Tout au long de son discours, Trump a énuméré un certain nombre de façons dont il pense que les démocrates ont commis des fraudes, y compris des bulletins de vote qui sont arrivés par la poste après les heures d’ouverture et d’autres qui ne répondaient pas aux exigences bureaucratiques. Il a également déclaré que les votes démocrates correspondent à des personnes décédées au moment des élections.

En effet, un groupe a décidé de s’opposer aux résultats de l’Arizona, les deux chambres ont donc dû se retirer pour débattre des allégations pendant un maximum de deux heures. Le responsable était le membre du Congrès de l’État, Paul Gosar, qui a déclaré que lui et «60 collègues» s’opposaient au résultat. La déclaration a suscité les applaudissements de ses partisans, tandis que ses détracteurs – dont de nombreux républicains – sont restés à leur place.

En fait, la critique la plus forte est venue du chef républicain du Sénat, Mitch McConnell: «Les électeurs, les tribunaux, les États, ils ont tous parlé. Si nous les désavouons, cela nuirait à jamais à la république. Cette élection n’était pas inhabituellement proche. ”

«Rien devant nous ne prouve que des actes illégaux aient eu lieu d’une ampleur proche de celle qui aurait changé le résultat des élections. Les doutes publics ne peuvent à eux seuls justifier un changement radical lorsque ces mêmes doutes ont été créés et incités sans aucune preuve », a-t-il ajouté.