Le vice-président Mike Pence a appelé son futur successeur, le démocrate Kamala Harris, pour lui présenter ses félicitations plus de deux mois après les élections de novembre, ont déclaré deux personnes proches de la conversation à NBC News.

Sud de la Floride/ Telemundo 51

Il s’agit du premier contact connu entre Pence et Harris, alors que le président Donald Trump n’a fait aucune démarche auprès de son successeur Joe Biden, après avoir insisté sur sa théorie infondée de la fraude électorale.

Pence, l’un des principaux alliés de Trump tout au long de son administration, est maintenant devenu un partisan improbable de Biden. Pence a refusé de céder à la pression de Trump pour s’opposer à la victoire électorale de Biden tout en présidant la certification par le Congrès du décompte des voix électorales la semaine dernière.

Pence assistera également à l’inauguration de Biden le mercredi 20 janvier, à laquelle Trump refuse d’assister, devenant le premier président américain à ne pas assister à l’investiture de son successeur en 152 ans.

Lors de l’appel de jeudi, Pence a également offert sa collaboration à Harris, a déclaré l’une des sources sous couvert d’anonymat.

L’appel une semaine après l’assaut historique contre le Capitole par les partisans de Trump et quelques jours seulement après que Biden prend ses fonctions et Harris devient la première femme présidente des États-Unis.

Contrairement à Trump, qui a été isolé du public ces dernières semaines, Pence a intensifié et rempli de nombreuses fonctions cérémonielles de la présidence, notamment en saluant les membres de la Garde nationale qui protègent désormais le bâtiment du Capitole du risque de nouvelles émeutes ces prochains jours.

L’appel téléphonique à son successeur s’inscrit dans la continuité de la courtoisie traditionnelle entre les présidents et vice-présidents entrants et sortants. En 2008, le vice-président de l’époque, Dick Cheney, a appelé Biden pour le féliciter de sa victoire et a invité Biden et son épouse Jill à visiter la résidence du vice-président sur le terrain de l’observatoire naval américain peu avant l’inauguration de 2009. On ne sait pas si Pence fera de même avec Harris.

Une grande partie de Washington est sous sécurité accrue après la violente invasion du Capitole la semaine dernière. Les autorités ont mis en garde contre un potentiel accru de violence avant l’inauguration de Biden.

Biden a déclaré qu’il serait “honoré” que Pence assiste à la cérémonie d’inauguration, et qu’il était important de maintenir autant que possible un “précédent historique” concernant un transfert pacifique du pouvoir.