Donald Trump, présentant son colistier de 2016, Mike Pence (AP)

C’était le 12 juillet 2016, lorsque Trump Force One, le Boeing 757 que le magnat de la construction avait acheté pour sa campagne présidentielle, a atterri dans un aéroport secondaire en dehors d’Indianapolis. Sur cet atterrissage, un pneu a explosé. Dans la famille très religieuse de Mike Pence, ils croient que dans cet incident aéronautique, il aurait pu y avoir un signal divin.

Donald Trump parcourait déjà le pays à la recherche de votes, mais il a d’abord dû résoudre un problème important. La convention républicaine était à six jours et l’homme qui, à la surprise de l’establishment américain, avait remporté la candidature présidentielle de son parti toujours Il n’avait pas défini qui l’accompagnerait sur le billet présidentiel.

Après des semaines d’enquêtes obsessionnelles par son comité de campagne et en écartant une dizaine d’options, il avait une liste de finalistes: le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, l’ancien chef de la Chambre des représentants Newt Gingrich et Pence, le gouverneur de l’Indiana qui était réélu.

Pence courait par derrière dans ce sprint final. Il était le plus inconnu des trois, faisait face à une course complexe à la réélection dans son État et était le moins proche du clan Trump.

Trump et Pence dans la salle de conférence de la Maison Blanche.

Gingrich, le favori de Jared Kushner et Ivanka Trump pour son poids dans le parti et un style décontracté devant la caméra similaire à celui du candidat à la présidence, avait commencé à perdre du poids lorsque le comité de veto de la campagne avait découvert qu’il cachait encore plus de déchets. son passé sous le tapis que Trump lui-même, selon Tom Lobianco sur le site Politico.

Trump a semblé se pencher vers Christie, jusqu’à ce que Cette éruption dans son pneu Boeing l’a forcé à passer la nuit à Indianapolis en attendant que la pièce arrive pour réparation.

Bien que Trump ne sache presque pas tout sur Pence (et le peu qu’il a fait ne lui fait pas grande impression), dans son cercle de conseillers le plus proche, plusieurs commencent à souligner la valeur stratégique de l’élection du gouverneur de l’Indiana. Le directeur de campagne Paul Manafort et le chef du Comité national républicain Reince Priebus étaient deux d’entre eux. Et le sondeur préféré du candidat de l’époque, Tiony Fabrizio, a déclaré que Pence avait une triple qualité: pourrait mobiliser les conservateurs et les évangéliques et, en raison de son ascendance parmi le reste des gouverneurs de la ceinture rouillée (ceinture de rouille) pourrait aider à assurer la victoire dans les États du Midwest que les sondages commençaient à montrer comme la clé si Trump avait l’intention d’atteindre la Maison Blanche.

Pence et Trump, lors d’un rassemblement électoral pour la réélection.

Pendant ces semaines où son nom sonnait parmi les candidats potentiels, Pence était imperturbable par ses intimes. Lorsqu’un de ses conseillers lui a demandé comment il allait, le gouverneur a répondu: “Dieu a un plan”. Pour Pence, les cartes étaient tirées et n’importe qui se conformait au plan divin.

Jeff Cardwell, alors chef du GOP dans l’Indiana, a une vision un peu plus terreuse mais non moins explosive: “Cette nuit-là, une crevaison a changé le cours de l’histoire américaine”, dit-il à Politico.

Pence devait se rendre à New York le lendemain matin pour une réunion de la Trump Tower avec Kushner, Ivanka et Donald Trump Jr. dans le cadre du processus de sélection des candidats. Mais la nuit inattendue de Trump dans son état, lui a donné la possibilité de tourner le terrain et de jouer chez lui. Après l’événement de financement, Pence et sa femme ont invité les Trump à dîner au restaurant de l’hôtel Le Conrad où ils logeaient.

Le dîner était bon, il a servi à faire connaissance avec les familles, et ils ont accepté de déplacer la réunion prévue à Manhattan, pour un petit-déjeuner le lendemain matin à la résidence du gouverneur Juste là, à Indianapolis, où les fils et le gendre de Trump se sont envolés.

L’épouse de Pence, Karen, a servi le petit-déjeuner à la résidence pour l’équipe intime du candidat déjà rempli, puis Trump et le gouverneur sont descendus dans la salle du sous-sol pour une conversation plus intime.

Trump a mis son vice avant un dernier défi, a demandé le dernier geste de fidélité, mais son vice a refusé.

Trump lui a montré son téléphone portable. Il a eu une douzaine d’appels manqués de Christie, qui était impatient de confirmer qu’il était le bon. “J’ai besoin de matadors (tueurs). Je veux que quelqu’un se batte“, il lui a dit. «Chris Christie m’appelle sans arrêt parce qu’il veut ce travail, il ferait n’importe quoi pour cet endroit. Il meurt d’envie d’être vice-président. Mais vous ne semblez pas vous en soucier. Le voulez-vous ou pas? »Il est allé droit au but, selon le directeur de campagne de Pence, Marty Obst.

Pence est resté imperturbable. Il semblait résigné au plan de Dieu. “Écoutez, Donald. Si vous avez besoin d’un tueur, quelqu’un qui est un chien de chasse constant, je vous suggère d’en chercher un autre. Je ne suis pas ça. Si vous avez besoin de quelqu’un pour vous aider à diriger la Maison Blanche, à faire publier les lois et à entretenir des relations avec les donateurs, les fonctionnaires et les gouverneurs, alors ce peut être moi.».

Et il a poursuivi: «Si vous me choisissez, parfait; sinon, je travaillerai très dur pour vous et pour qui que vous choisissiez, peu importe. “

Trump, ne pouvait pas croire le désintérêt qu’il montrait: “Mais alors pourquoi passez-vous par tout ce processus (en référence aux interviews pour devenir son colistier)?”

La réponse de Pence ressemblait à la poussée finale: «Eh bien, vous êtes chez moi, dites-moi. Toute votre famille est venue me voir, donc l’intérêt est réciproque, non? “

Le lendemain matin, Trump l’a appelé pour confirmer qu’il serait son vice-candidat.

Pence a en effet aidé à sécuriser les vœux évangéliques et rouillés et Il a été un vice loyal et efficace pendant 4 ans au cours desquels Trump a enflammé les passions et les controverses. Il soutenait tout ce que Trump lui demandait et se taisait quand il n’était pas d’accord avec quelque chose. A soutenu chacune des démarches et décisions intempestives du président, bien que plusieurs fois il l’ait découvert sur Twitter. Il l’a défendu sans doubler, même lors du procès politique qui a été suivi contre lui. Il n’a jamais rendu publique aucune critique ni fait une aversion pour Trump.

Pour autant, le président l’a de nouveau choisi comme partenaire pour se faire réélire.

Mais le pari a échoué. Les ravages de la pandémie sur la santé et l’économie des États-Unis ont frappé l’image présidentielle et Joe Biden l’a emporté, même si Trump n’a pas été en mesure de le reconnaître depuis deux mois, soulevant des accusations de fraude qu’il n’a pas été en mesure de prouver et que tous les les instances judiciaires ont rejeté.

Pence, lors de l’ouverture de la session au Capitole pour valider la victoire électorale de Joe Biden

Son dernier pari était de lui demander un dernier geste de fidélité à Pence. En tant que président du Sénat, il était chargé de présider la session – historiquement un simple acte bureaucratique – au cours de laquelle la victoire électorale de Biden devait être validée, déjà certifiée par les collèges électoraux des 50 États. Trump lui a dit qu’il devrait rejeter les votes des États où il insiste sur la fraude. “J’espère que vous faites la bonne chose. Si c’est le cas, nous gagnons les élections. Sinon, ce sera un triste jour pour notre pays.“, Il l’a exhorté devant ses partisans, un peu avant le début de la session.

Alors, Pence a fait ce qu’il n’a jamais fait. Et il a dit non. Au président. «C’est mon raisonnement réfléchi que mon serment de suivre et de défendre la Constitution ne me permet pas de revendiquer une autorité unilatérale pour déterminer quels votes devraient être comptés et lesquels ne devraient pas être comptés», a-t-il fondé sa réponse sur une lettre qu’il a rendue publique.

Furieux, Trump a répondu sur Twitter qu ‘”il n’avait pas eu le courage de protéger notre pays et la Constitution”.

Quelques instants plus tard, un groupe enragé de partisans du président est entré dans le Capitole afin de produire des excès et de forcer la suspension de la session. Les scènes qui ont eu lieu au Congrès étaient sans précédent dans l’histoire des États-Unis.

Le vice-président a dû se mettre à couvert pendant une heure mais est revenu plus tard pour reprendre la séance. Et ratifie ça, pour une fois, mais d’un ton clair et énergique, il avait dit non.