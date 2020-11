Que Trump gagne ou perd les élections de mardi, la stratégie et sa condition sont susceptibles de changer. Pence, 61 ans, sera catapulté dans un groupe de favoris de la candidature républicaine à la présidentielle 2024 dès que les résultats de 2020 seront connus.

MiamiMundo / .

Il le fera avec le record d’un numéro deux qui se contentait de jouer un rôle largement dans les coulisses à la Maison Blanche, évitant la propension de Trump au drame et devenant aimé par l’ancienne star de la télé-réalité devenue commandant en chef.

Ancien gouverneur et ancien membre du Congrès, Pence a joué un rôle déterminant dans certaines des grandes victoires législatives de l’administration Trump, y compris les réductions d’impôts adoptées en 2017.

Il a également supervisé la réponse américaine à la pandémie de coronavirus en tant que chef du groupe de travail de la Maison Blanche sur le coronavirus, mais cette mission – bien qu’elle ait été présentée comme un succès par le gouvernement – ne s’est pas bien déroulée.

Environ 230000 personnes sont décédées du COVID-19 aux États-Unis, le plus grand nombre de décès dans un seul pays au monde, et le gouvernement a été critiqué pour avoir sapé les appels des experts de la santé pour son utilisation généralisée. masques et distance sociale.

Pence a été un partisan clé de Trump tout au long du déchaînement de la pandémie, combattant souvent des factions à la Maison Blanche et conservant sa propre influence en cultivant une relation étroite avec l’ancien homme d’affaires de New York.

Le chef de cabinet de Pence, Marc Short, a déclaré que le vice-président s’entretenait avec Trump plusieurs fois par jour, du matin au soir.

Réduire les impôts et la réglementation, faire progresser les politiques anti-avortement et transformer le système judiciaire avec des juges conservateurs et des juges de la Cour suprême sont quelques-uns des changements de politique dont Pence est le plus fier.

Mais lors de son débat à la vice-présidence du 7 octobre, la rivale démocrate de Pence, Kamala Harris, a critiqué les résultats du gouvernement sur le virus, déclarant: «Le peuple américain a été témoin du plus grand échec de toute administration présidentielle de l’histoire de notre pays. Pays”.

Pence prend toujours soin de féliciter Trump et de soutenir ses positions, même lors de réunions à huis clos lorsque le président est absent.

Les critiques disent qu’en pratique, il valide le comportement erratique de Trump en acceptant discrètement le style combatif du président.