Les États-Unis sanctionnent la Turquie pour l’achat d’un système antimissile russe

Le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, a averti jeudi son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, que l’achat par Ankara du système de défense aérienne russe S-400 “met en danger la sécurité du personnel américain”.

Selon un communiqué publié par le département d’État, Pompeo et le ministre turc des Affaires étrangères ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont discuté des sanctions imposées contre le pays ottoman le 14 décembre pour l’acquisition du S-400.

Pompeo a transféré à Cavusoglu que les sanctions sont encadrées dans la loi sur la lutte contre les adversaires par des sanctions (CAATSA) des États-Unis et a clairement indiqué que Cette acquisition «met en danger la sécurité du personnel et de la technologie militaires américains et permet à la Russie d’accéder aux forces armées turques et à l’industrie de défense».

Selon le secrétaire d’État, les sanctions ont été imposées dans le but d’empêcher la Russie de recevoir des revenus, un accès et une influence substantiels, et il a souligné qu’elles ne visent pas à saper la capacité militaire de la Turquie ou «de tout autre allié ou partenaire des États. Uni”.

Finalement, a exhorté Ankara à résoudre le problème de la S-400 “de manière cohérente” avec l’histoire de la coopération dans le secteur de la défense des deux pays, ainsi que de «se réengager à leurs obligations envers l’OTAN d’acheter des armes interopérables».

Jeudi, Cavusoglu a estimé que “les sanctions contre la Turquie sont une décision unilatérale des États-Unis et un pas totalement faux du point de vue juridique et politique” dans une déclaration à la chaîne de télévision 24 TV.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu

En ce sens, le gouvernement turc a assuré qu’il ne reculerait pas dans sa décision d’acheter le système de défense antiaérienne S-400 à la Russie malgré les sanctions américaines et a réitéré qu’il répondrait à Washington avec réciprocité, sans donner plus de détails à ce sujet.

Les sanctions, annoncées lundi, affectent la présidence turque des industries de défense (SSB) et comprennent «une interdiction de toutes les licences et autorisations d’exportation de l’entreprise, le gel des avoirs et la restriction du visa d’Ismail Demir. , président de la SSB, et d’autres officiers.

Les autorités turques ont acheté le système antiaérien S-400 l’année dernière et le 17 octobre, elles ont effectué leur premier test avec les missiles sol-air du système. Le S-400 est considéré comme l’un des meilleurs systèmes défensifs de son genre avec la capacité de tirer sur des cibles aériennes à 400 kilomètres de distance.

Les États-Unis et la Turquie ont organisé plusieurs affrontements ces dernières années, en partie à cause de l’arrestation de plusieurs Américains dans le pays et du refus de Washington d’arrêter et d’extrader le religieux Fetulá Gulen, qui vit en Pennsylvanie et qu’il accuse de la tentative de coup d’État. État de 2016.

(Avec des informations d’Europa Press)

PLUS SUR CES SUJETS:

L’agence américaine des armes nucléaires a dénoncé avoir été victime d’une cyberattaque massive

Le Royaume-Uni et l’Union européenne, encore loin d’un accord post-Brexit et sur le point d’expirer