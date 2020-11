Mike Tyson revient pour monter sur un ring contre Roy Jones Jr. (Photo: .)

L’un des jours les plus attendus de ces derniers mois pour les fans de boxe est arrivé. Mike TysonLe combattant légendaire américain, considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps dans son sport, remettra ses gants et montera sur le ring. Aux 54 ans Plus d’une décennie après sa dernière présentation, Iron Mike affrontera dans un combat d’exposition contre Roy Jones Jr., également considérée comme une icône de la boxe américaine. Ce sera un match stellaire d’un événement majeur dans le Staples Center de Les anges.

Tyson, qui a clôturé sa carrière il y a 15 ans – éliminé par l’Irlandais Kevin McBride à Washington – avec un bilan de 50 victoires et 6 pertes avec 44 KO, Il était très enthousiasmé par ce combat de deux minutes en huit rounds contre un Jones Jr. qu’il ne sera pas un rival facile: il a été champion du monde dans quatre catégories entre 1993 et ​​2004 et il s’est battu pour la dernière fois en Février 2018, laissant un enregistrement de 66-9 avec 47 KO.

Selon ESPN, le combat en huit rounds n’aura aucun d’entre eux avec des en-têtes et les deux auront des gants de 12 onces. Il peut y avoir des KO et des KO, mais le Commission des sports de Californie (CSAC) cela arrêtera le combat si l’un d’eux commence à saigner. En plus il y aura un assaisonnement sentimental: revoir le grand Mike Tyson en action, avec tous les bons sentiments que ses vidéos de formation ont laissés derrière.

L’événement qui sera supervisé par le World Boxing Council aura les juges Christy Martin, Chad Dawson et Vinny Pazienza pour marquer les cartes à distance s’il n’est pas défini auparavant par KO. Au-delà de cela, il n’y aura pas de vainqueur officiel, il y aura de la reconnaissance: une ceinture verte et or qui apportera des photos des deux combattants et des légendes ‘Tyson vs Jones’ et ‘Black Lives Matter’.

“Ce n’est pas un vrai combat? C’est Mike Tyson contre Roy Jones. Je viens me battre et j’espère qu’il viendra se battre et c’est tout ce que vous devez savoir. “, a déclaré Mike Tyson, qui a soutenu qu’il ne ressemble en rien au combattant qui a pris sa retraite en 2005 à 38 ans. Sa préparation a été superlative, il a perdu du poids et se sent très bien: «La dernière fois que j’ai pesé 97,5 kilos (215 livres), j’avais 17 ou 18 ans. Je suis vraiment content, j’ai une confiance totale et je suis prêt pour ça “.

Pour sa part, Jones a également rejeté l’étiquette de combat d’exposition: «Le dernier gars à essayer un spectacle avec Mike Tyson est tombé au premier tour. Qui entre sur le ring avec le grand et légendaire Mike Tyson et pense: «C’est un spectacle»? Allez, avouons-le. “.

Alors que les portes de la cour Les Lakers de Los Angeles sera fermé en raison de la pandémie de coronavirus, cet événement sera diffusé sur la télévision par câble et via le système de paiement à la carte dans une grande partie du monde, étant le premier événement sportif à se tenir dans un stade du NBA des suspensions pour COVID-19[feminine. Il était initialement prévu de le faire dans le Dignity Health Sports Arena de la même ville le 12 septembre mais a ensuite été retardé pour coïncider avec la veille de Thanksgiving.

Comme indiqué sur le site Yahoo Sports, Mike Tyson recevra 10 millions USD Oui Roy Jones gagnera un million. Lorsque les rumeurs ont commencé en avril selon lesquelles il reviendrait aux affaires, Iron Mike a déclaré que son intention était de donner de l’argent à une association. Dans une interview en juillet dernier avec TMZ, il a réaffirmé qu’une partie de ses revenus “Ils iront à divers organismes de bienfaisance, donc personne n’aura à s’inquiéter que je devienne riche ou jaloux et que je dise que je le fais pour de l’argent.”.

TEMPS, TÉLÉ ET BILLBOARD COMPLET: MIKE TYSON VS. ROY JONES JR.

Panneau d’affichage principal:

• Mike Tyson vs Roy Jones Jr. – Poids lourd (8 tours)

• Jake Paul vs Nate Robinson – Cruiserweight (6 tours)

• Badou Jack vs Blake McKernan – Poids lourd léger (8 tours)

• Viddal Riley vs Rashad Coulter – Cruiserweight (6 rounds)

• Jamaine Ortiz c. Sulaiman Segawa – Titre WBC United States Super Lightweight (MAINTENANT)

Heure de début de transmission: 23h00 Argentine, Uruguay, Paraguay et Chili / 22h00 Bolivie et Venezuela / 21h00 Pérou, Équateur, Colombie et Mexique

LA TÉLÉ: ESPN 2 (Amérique latine) – Sky Sports (Mexique)

