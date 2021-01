Milan a gagné 2-0 dimanche lors de sa visite à Bénévent malgré la majeure partie du match avec 10 hommes et est revenu au sommet de la Serie A.

Rafael Leão a pratiquement scellé la victoire de Milan avec un tir magnifique peu après la mi-temps. Un penalty de Franck Kessié avait donné l’avantage à Milan à la 15e minute avant que le milieu de terrain des Rossoneri Sandro Tonali ne soit expulsé à la 34e minute pour un tacle dur.

Benevento, qui est entraîné par l’ancienne star de Milan Filippo Inzaghi, a raté un penalty.

Milan est resté la seule équipe invaincue dans les cinq premières ligues européennes. L’équipe de Stefano Pioli a de nouveau placé un point au-dessus de l’Inter, qui des heures auparavant avait battu Crotone 6-2 en tant que visiteur grâce à trois entrées de l’Argentin Lautaro Martínez.

Les 20 clubs de Serie A jouent dimanche, dans la reprise des activités de football italien après la trêve hivernale.

La Juventus a affronté l’Udinese plus tard.

Milan continue de jouer sans l’attaquant blessé Zlatan Ibrahimović et a également gardé plusieurs autres éléments sur le banc.

De son côté, l’Inter avait clôturé l’année dernière avec une séquence de sept victoires consécutives en Serie A, mais a été surpris lorsque Niccolò Zanellato a mis Crotone à la 12e minute.

Martínez a égalisé le score à 20 et pensait avoir terminé la deuxième 11 minutes plus tard, mais le défenseur Luca Marrone de Crotone a été le dernier joueur à entrer en contact avec le ballon sur une passe croisée du milieu de terrain Nicolò Barella dans la surface.

Le Serbe Vladimir Golemić a égalisé le match peu de temps après un penalty après une faute du Chilien Arturo Vidal sur le Polonais Arkadiusz Reca.

Vidal était également responsable du premier but de Crotone et a été remplacé à la mi-temps.

Le Belge Romelu Lukaku et le défenseur marocain Achraf Hakimi ont également marqué sur une solide performance des Nerazzurri en seconde période.

Martinez a redonné l’avance à l’Inter à la 57e avec un tir puissant dans le coin supérieur gauche, Lukaku l’a augmenté sept minutes plus tard. et l’attaquant argentin a marqué son troisième but à la 78e avec une tête à bout portant alors qu’il recevait le rebond après que le gardien de Crotone Alex Cordaz ait sauvé un tir du Croate Ivan Perišić. Hakimi a fermé le compte de l’Inter à trois minutes de la fin.

GOLEADO DEL ATALANTA

L’attaquant colombien Duván Zapata a marqué deux buts lors de la victoire 5-1 de l’Atalanta sur Sassuolo pour combler l’écart avec son rival dans la lutte pour être parmi les quatre premiers de la Serie A.

Sassuolo est tombé à la cinquième place, à deux points de la quatrième place de Naples, après que l’équipe de Gennaro Gattuso ait marqué 4-1 lors de leur visite à Cagliari malgré avoir joué 18 minutes avec un homme de moins après l’expulsion du milieu de terrain polonais Piotr Zieliński par accumulation de cartes.

Atalanta est monté au sixième échelon, un point en dessous de Sassuolo.

Atalanta a raté plusieurs occasions de marquer, mais a quand même mené 2-0 à la mi-temps avec les scores de Zapata et Matteo Pessina. Son attaque s’est déchaînée en seconde période.

Zapata a ajouté son deuxième objectif quatre minutes après la pause et l’Allemand Robin Gosens et le Colombien Luis Muriel ont prolongé l’avance de l’équipe locale avant que Vlad Chiricheș ne marque le but de consolation pour Sassuolo.

AUTRES PARTIES

L’attaquant bosniaque Edin Džeko a marqué le seul but d’une victoire 1-0 contre la Sampdoria qui a permis à la Roma de rester à la troisième place, six points derrière l’Inter et sept derrière Milan.

A l’autre bout du tableau, Torino a quitté le sous-sol et est sorti de la zone de relégation avec une victoire 3-0 lors de sa visite à Parme.

Spezia, quant à lui, est tombé à la troisième pour dernière place après avoir perdu 1-0 à domicile contre Hellas Verona. Gênes, l’autre club de la zone de relégation, a sauvé un match nul 1-1 contre la Lazio.

La Fiorentina et Bologne ont attiré sans but.