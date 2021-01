Milan a maintenu la tête et a ainsi obtenu le statut honorifique de “ champion d’hiver ”, en menant le tournoi à l’issue du premier tour, malgré leur écrasante défaite à domicile par 3-0 contre l’Atalanta, ce samedi 19e. tour de Serie A.

La moitié de l’Inter Milan a profité du dérapage de son voisin en faisant match nul 0-0 à l’Udinese (14e).

L’avantage de Milan (1er) sur l’Inter (2ème) est donc légèrement réduit, de trois à deux points. Les «Nerazzurri» ont gaspillé une occasion en or d’atteindre le point le plus élevé du classement au milieu du championnat, même si au moins ils ont eu une performance plus honorable que le leader, qui a donné une mauvaise image cette fois.

Malgré son revers, Milan pourrait être le “ champion d’hiver ”, une considération simplement honorable mais que le club historique “ rossonero ” n’avait pas apprécié depuis l’année académique 2010-2011, saison au cours de laquelle il a atteint son 18e et jusqu’à présent dernier “ Scudetto ” ».

L’Atalanta a commencé l’assaut sur San Siro avec un but de l’Argentin Cristian Romero (minute 25), de la tête sur un corner.

L’équipe de Bergame a élargi le compte en 52, lorsque le Slovène Josip Ilicic a marqué un penalty qu’ils avaient commis sur lui-même, et le Colombien Duván Zapata, avec un coup du gaucher après avoir reçu de Cristian Romero, a mis le troisième et dernier en le marqueur de l’emblématique Colisée de Milan.

Jusqu’à présent en 2021, Milan se montre plus vulnérable et a déjà accumulé deux défaites, toutes deux à domicile. L’autre était au début du mois, quand ils ont été battus 3 à 1 par la Juventus.

L’Atalanta, qui avait perdu de la force avec deux nuls lors de ses deux matchs précédents (Gênes et Udinese), a donné un nouvel élan dans la lutte pour les hautes places et s’est provisoirement classé quatrième, dans la zone de la Ligue des champions.

Ils comptent désormais deux points de plus que Naples (5e) et trois de plus que la Juventus (6e), qui joue dimanche contre Hellas Verona (9e) et Bologne (13e), respectivement.

– Résultats du 19e tour de Serie A:

– Vendredi:

Bénévent – Turin 2 – 2

– samedi:

Rome – Spezia 4 – 3

Milan – Atalanta 0 – 3

Udinese – Inter 0-0

Fiorentina – Crotone 2-1

– Dimanche:

(11h30 GMT) Juventus – Bologne

(14h00 GMT) Hellas Vérone – Naples

Gênes – Cagliari

(17h00 GMT) Lazio – Sassuolo

(19h45 GMT) Parme – Sampdoria

Classement: Pts JGEP GF GC Dif

1. Milan 43 19 13 4 2 39 22 17

2. Inter 41 19 12 5 2 45 23 22

3. Rome 37 19 11 4 4 41 32 9

4. Atalanta 36 19 10 6 3 44 23 21

5. Naples 34 17 11 1 5 40 16 24

6. Juventus 33 17 9 6 2 35 18 17

7. Latium 31 18 9 4 5 30 25 5

8. Sassuolo 30 18 8 6 4 31 27 4

9. Hellas Verona 27 18 7 6 5 22 17 5

10. Sampdoria 23 18 7 2 9 28 29 -1

11. Bénévent 22 19 6 4 9 23 36 -13

12. Fiorentina 21 19 5 6 8 20 30 -10

13. Bologne 20 18 5 5 8 24 31 -7

14. Udinese 18 19 4 6 9 20 28 -8

15. Spezia 18 19 4 6 9 26 36 -10

16. Gênes 15 18 3 6 9 18 30 -12

17. Cagliari 14 18 3 5 10 23 36 -13

18. Torino 14 19 2 8 9 28 37 -9

19. Parme 13 18 2 7 9 14 34-20

20. Crotone 12 19 3 3 13 22 43 -21

