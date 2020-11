Miley Cyrus il reparla de sa sobriété. Quelques mois après avoir partagé qu’elle a décidé d’arrêter l’alcool, la chanteuse a avoué qu’il avait bu à nouveau pendant l’isolement en raison de la pandémie.

Lors d’un entretien avec Zane Lowe, ilLa chanteuse a expliqué qu’elle était sobre depuis deux semaines depuis son départ en raison de l’actualité.

“Eh bien, moi, comme beaucoup de gens, en étant tout à fait honnête, pendant la pandémie j’ai abandonné la sobriété… et je ne serais jamais assis ici et dire: «J’ai été putain de sobriété», si je ne le faisais pas, et j’ai arrêté. Et j’ai réalisé que maintenant j’étais de nouveau sobre, deux semaines sobres, et j’ai l’impression d’avoir vraiment accepté ce moment », a commenté le chanteur.

Cyrus a ajouté qu’il avait réfléchi à combien de temps il avait recommencé à boire de l’alcool et au lieu de se réprimanderElle se demandait en fait ce qui la faisait boire à nouveau.

La chanteuse a expliqué qu’elle était sobre pendant deux semaines (Photo: Backgrid / The Grosby Group)

«L’une des phrases que j’ai utilisées était: ne vous fâchez pas, soyez curieux. Alors ne me fâchez pas, demandez-vous: que s’est-il passé?“, Il ajouta.

En plus de cela, l’interprète a expliqué que lorsqu’il a révélé qu’il ne buvait plus, c’était par accident et non parce qu’il voulait faire une déclaration au public.

“Pour moi, c’était une erreur parce que je ne suis pas une personne modérée et je ne pense pas que tout le monde doive être sobre. Je pense que chacun doit faire ce qu’il y a de mieux pour lui», A-t-il affirmé.

Pour l’instant Cyrus, qui sortira son album vendredi prochain, a ajouté qu’elle n’a pas de dépendance à l’alcool. Cependant, elle n’est pas à l’aise avec la façon dont elle agit alors qu’elle prend déjà quelques verres, car elle fait les choses de manière incontrôlée.

Cyrus a assuré qu’il n’avait pas de problème de consommation d’alcool (Photo: Fichier)

“Je Je n’ai aucun problème à boire. J’ai un problème avec les décisions que je prends une fois que je dépasse ce niveau […] Je marque les personnes dont je me suis volontairement séparé. Et quand je bois je deviens très impulsif […] Je voulais juste me réveiller à 100%, 100% du temps », a-t-il déclaré.

En outre, le chanteur a également expliqué la signification d’être sobre à 27 ans, car c’était un âge où Amy Winehouse, Jimi Hendrix et Janis Joplin sont morts en luttant contre des dépendances.

«Vingt-sept pour moi, c’était une année où je devais vraiment me protéger. Ce qui m’a vraiment donné envie d’être sobre, c’est parce que nous avons perdu tant d’icônes à 27 ans.. C’est un moment crucial. Soit vous entrez dans le chapitre suivant, soit c’est la fin pour vous. Je me sens juste comme certains des artistes qui pouvaient à peine gérer leur propre pouvoir, leur propre énergie et leur propre force. C’est une énergie », a-t-il souligné.

Réflexion de sobriété

En juin dernier, l’actrice aussi mentionné dans une interview au magazine Variété qu’il avait renoncé à l’alcool, et tout cela était dû à l’opération des cordes vocales à laquelle il avait dû subir.

Cyrus a déclaré que ce qui l’avait conduite à la sobriété était la chirurgie (Photo: Sebastian Carrasco / Europa Press)

«Je suis sobre depuis six mois. Au début, il s’agissait de cette chirurgie vocale. […] Mais j’avais beaucoup pensé à ma mère; elle a été adoptée et j’ai hérité de certains de ses sentiments. Des sentiments d’abandon, ainsi que le désir de montrer que vous êtes aimé et précieux. Les parents de mon père ont divorcé quand il avait 3 ans, alors mon père a grandi », dit-il.

L’interprète a ajouté que grâce à cela, elle était capable d’introspection et de comprendre un peu plus son présent.

“J’ai fait beaucoup d’histoire familiale, qui a beaucoup de problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Alors je suis juste passé par là et je me suis demandé: «Pourquoi suis-je comme je suis? En comprenant le passé, nous comprenons le présent et le futur beaucoup plus clairement. Je pense que la thérapie est excellente », a déclaré Cyrus.

