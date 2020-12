LONDRES (AP) – Le club londonien de Millwall a été «choqué et attristé» après que ses fans se soient hués alors que les joueurs se sont agenouillés pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Après avoir omis de parler après le match de Derby samedi, Millwall a évité de condamner la conduite de ses partisans dimanche ou de mentionner spécifiquement ce qui s’est passé. C’était le premier match de l’équipe avec les fans depuis février en raison de la pandémie.

Les footballeurs anglais ont commencé à s’agenouiller en juin en solidarité avec la lutte contre la discrimination raciale après la mort de George Floyd aux États-Unis. Floyd, un homme noir menotté, est décédé en mai après qu’un policier blanc s’est agenouillé sur son cou alors qu’il disait qu’il ne pouvait plus respirer.

“Le Millwall Football Club est choqué et attristé par les événements lors du match de samedi à Derby County dans The Den”, a déclaré le club de deuxième division. “L’équipe a travaillé sans relâche ces derniers mois pour préparer le retour des fans et ce qui aurait dû être une occasion positive et émouvante a été complètement éclipsé, décevant et touchant tous ceux qui ont contribué à l’effort.”

Les huées pouvaient être entendues clairement dans les tribunes alors que les joueurs des deux équipes faisaient le geste symbolique, après que l’arbitre a sifflé pour signaler le début du match.

Millwall a déclaré qu’ils souhaitaient que l’incident de samedi soit “un catalyseur pour une solution plus rapide” et qu’ils prévoient de rencontrer des militants anti-racistes.

Un membre du cabinet du Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les gens devraient être libres d’exprimer leurs opinions.

“Ma position personnelle est que Black Lives Matters – capital B, L, M – est un mouvement politique différent de ce que la plupart d’entre nous croyons, qui doit être en faveur de l’équité raciale”, a déclaré le secrétaire à l’Environnement George Eustice. après avoir vu des photos de Millwall sur Sky News. “Chaque individu peut choisir comment il réfléchit à cela et je connais un certain nombre de personnes qui ont des sentiments forts et qui ont adopté cette approche.”