Juan Carlos Saldarriaga, Maire de Soacha, a dénoncé que, malgré avoir investi des milliards de pesos dans la construction d’une école de district pour la municipalité, le ministère de l’Éducation a ignoré ses demandes pour que l’entité nomme des enseignants pour l’institution. Le responsable a souligné qu’une structure de plus de 10 000 mètres carrés a été construite, dans laquelle il y a 43 salles de classe, un centre sportif, des laboratoires scientifiques et technologiques, un restaurant scolaire, des laboratoires et des espaces verts.

Pour tout cet espace, il y a déjà plus de 3000 élèves inscrits et en attente de commencer les cours, cependant, non seulement la pandémie les interpose, c’est qu’il n’y a pas un seul enseignant désigné pour enseigner les cours. “Pourquoi est-ce que je fais des écoles, si le ministère de l’Education ne fournit pas d’enseignants?”, A déclaré Saldarriaga via ses réseaux sociaux.

Mais le plus grave est que, selon le maire de la commune, ce ne sont pas les seuls enseignants manquants à Soacha. Le président a dénoncé qu’à partir du moment où il a pris ses fonctions, il a demandé à plusieurs reprises à la ministre de l’Éducation, María Victoria Angulo, de nommer des enseignants pour divers établissements d’enseignement de la région et pour le nouveau travail, cependant , n’a pas reçu de soutien de cette entité.

«Je suis venu demander au gouvernement national, en particulier au ministre de l’Éducation, depuis que j’ai pris mes fonctions de maire, de se tourner vers la municipalité de Soacha, sur les plus de 90 000 enfants que nous avons. Aujourd’hui, nous avons encore près de 350 postes qui n’ont pas été pourvus par des enseignants », a déclaré le maire.

L’investissement total pour cette école était de 9 815 millions de dollars, qui ont été fournis par la Nation et le bureau du maire de Soacha.

Avec la réalisation de ce projet dans le département de Cundinamarca, le Fonds de financement de l’infrastructure éducative et le Ministère de l’éducation ont achevé 174 écoles achevées dans tout le pays, avec lesquelles il est envisagé de fournir une éducation à quelque 159 760 garçons, filles et jeunes de 12 départements. Cependant, 20 structures similaires à celles de la nouvelle école de Soacha sont nécessaires pour accueillir plus de 40 000 enfants sans espace scolaire.

Il y a quelques jours, Constanza Liliana Alarcón, vice-ministre de l’Éducation, a signé un pacte d’éducation pour réinventer les modèles éducatifs du pays. Selon le responsable, à travers la mise en œuvre du code de l’enfance et de l’adolescence dans le pays, les maires et les gouverneurs seront obligés d’avoir une politique publique prioritaire avec des objectifs, des budgets et des résultats sur les questions de l’enfance et de l’adolescence pour assurer une éducation de qualité aux élèves. du pays.

Ce pacte se concentrera sur toutes les questions relatives à l’enfance car, pour le ministère, l’éducation devrait être principalement axée sur les enfants qui entrent en classe pour la première fois. Le vice-ministre a souligné que dans le cadre de ces priorités, le modèle éducatif sera construit sur la base du programme gouvernemental, Plus d’opportunités pour les gens, qui s’appuiera sur le modèle éducatif pour transformer la région en un lieu générant des opportunités en termes d’équité et d’accès à l’éducation pour tous.

Voir également:

Si vous prévoyez de voyager en décembre, suivez ces recommandations pour entrer ou sortir de la Colombie en période de Covid-19

Savoir bien dépenser le bonus de Noël anticipé qui atteindra 1,2 million de Colombiens