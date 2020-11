Le président français Emmanual Macron. . / EPA / IAN LANGSDON

Paris, 10 nov . .- Plusieurs dirigeants de l’Union européenne et les dirigeants de la France, de l’Allemagne et de l’Autriche discutent ce mardi par visioconférence des moyens d’améliorer la capacité européenne contre le terrorisme après les derniers attentats en France et en Autriche.

Le mini-sommet aura lieu après un déjeuner de travail organisé par le président français Emmanuel Macron et le chancelier autrichien Sebastian Kurz à l’Elysée.

En plus de ces deux dirigeants, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la chancelière allemande, Angela Merkel, y participent.

La conférence débutera à 14h00 heure locale et une heure plus tard il y aura une conférence de presse pour expliquer le contenu de la discussion, selon l’Elysée.

La semaine dernière, le président français a appelé à une réforme en profondeur du traité de Schengen aux frontières extérieures de l’UE afin d’améliorer le contrôle des entrées et d’accroître la sécurité, ce qu’il proposera lors du sommet européen de décembre.

Macron a également exigé la création d’une «véritable police de sécurité des frontières extérieures» à l’espace Schengen puisqu’il y a des terroristes qui «utilisent les flux d’immigration».

En outre, il a annoncé que la France doublerait les agents de contrôle aux frontières, jusqu’à 4 800 personnes.

La France a subi trois attaques islamistes en un peu plus d’un mois entre septembre et octobre, quatre tués et deux grièvement blessés.

L’auteur de la dernière attaque, qui a fait trois morts dans une église de Nice le 29 octobre, était un jeune Tunisien de 21 ans entré clandestinement en Europe fin septembre depuis son pays via l’île italienne de Lampedusa, un point clé. de la route migratoire de la Méditerranée centrale.

Les autorités italiennes, après l’avoir signé, l’ont transféré au port de Bari le 9 octobre et après plusieurs semaines en Italie, il a traversé la frontière française un jour ou deux avant de mener l’attaque à Nice, située à côté de la frontière.

L’Autriche a subi une autre attaque islamiste la semaine dernière, avec quatre morts et 22 blessés, après quoi la réunion Macron-Kurz à Paris a été annoncée.