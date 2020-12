Minnesota Timberwolves ce dimanche a inauguré la saison en NBA avec une victoire en tant que visiteur contre Jazz de l’Utah par 111-116. Les locaux viennent de remporter la victoire loin de chez eux contre Portland Trail Blazers par 100-120, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Pistons de Detroit par 111-101. Avec ce résultat, Minnesota Timberwolves ajoute sa première victoire dans la compétition et occupe actuellement la sixième place, tandis que Jazz de l’Utah il réessayera le lendemain après être resté en première position au classement.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 12-0 au cours du quart et s’est terminé avec un résultat de 27-31. Puis dans la deuxième salle Minnesota Timberwolves a réussi à se distancer dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un autre partiel de 11-2 et a réussi à marquer la différence maximale (15 points) à la fin du quart, qui s’est terminée par un résultat partiel de 26-37. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 53 à 68 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les acteurs locaux ont réduit les distances à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce trimestre de 10-2 et ont réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 26-20 et 79-88 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont également réduit les écarts, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 32-28. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 111-116 pour Minnesota Timberwolves.

Pendant le match, ils ont mis en évidence D’Angelo Russell et Villes de Karl-Anthony pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 25 points, six passes et deux rebonds et 16 points, trois passes et 12 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Rudy Gobert et Jordan Clarkson, avec 18 points, deux passes et 17 rebonds et 23 points et trois rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Jazz de l’Utah mesurera sa force avec Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Pour sa part, dans le prochain match, Minnesota Timberwolves cherchera la victoire contre Les Lakers de Los Angeles dans le Staples Center.