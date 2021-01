PHOTO DE DOSSIER: Oezlem Saki, membre d’une équipe de vaccination de la Croix-Rouge allemande préparant le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour les employés et les résidents d’une résidence à Dillenburg, en Allemagne, le 7 janvier 2021. REUTERS / Kai Pfaffenbach

Afin de former le personnel de santé du pays dans le contexte de la pandémie, le Ministère de la Santé (MinSalud) et le Service National d’Apprentissage (Sena) Ils ont ouvert le cours intitulé “Gestion de la vaccination contre le covid-19 en Colombie”, former l’équipe de première ligne au plan national de vaccination. Le but de cette initiative est de s’assurer que les séances de vaccination sont menées de manière efficace et biosécurité.

«Il y aura des réunions synchrones qui nécessitent un engagement de deux à trois heures par jour et Il sera développé grâce à une médiation de haute technologie avec l’utilisation de plates-formes et guidé par des instructeurs SENA. Les ressources didactiques seront situées dans un espace spécifique pour accéder à ces contenus et garantir l’unité technique dans la formation», Détaille Kattya Baquero, directrice des talents humains en santé chez MinSalud.

Ce cours dure 48 heures et est complètement virtuel. La directrice adjointe du Centre des services de santé de Sena, Nora Luz Salazar Marulanda, a expliqué que les modules de formation comprenaient l’étude des questions scientifiques techniques sur le coronavirus, tout ce qui concernait la logistique du plan de vaccination et un accent particulier sera mis sur l’explication des types de vaccins qui seront utilisés en Colombie.

Souviens-toi que jusqu’à présent, le pays a acheté 49 millions de doses de vaccins acquise directement avec les laboratoires Pfizer, AstraZeneca, Jhonson et Jhonson, et une partie acquise via le mécanisme COVAX. La plupart des vaccins sont conventionnels, à l’exception des 10 millions de doses développées par Pfizer qui sont surgelées. Ce type de médicament nécessite une réfrigération et un traitement spécial pour être conservé, c’est pourquoi Il est important que le personnel de santé apprenne à identifier et à manipuler chaque type de vaccin.

En raison du programme proposé, MinSalud et Sena soulignent que Le cours ne peut être suivi que par des médecins, des infirmières, des dentistes, des bactériologistes, des assistants ou des techniciens infirmiers et de la santé publique du pays.

Pour accéder au cours, les professionnels intéressés doivent accéder au site Web de MinSalud et rechercher le lien d’inscription, ou saisissez-le directement via ce lien: https://forms.gle/d1FfZsCQyh19VHqo8. Une fois le candidat inscrit, cela aussi doit s’inscrire sur la plateforme institutionnelle du Sena, SofiaPlus, pour créer un nom d’utilisateur et un mot de passe qui vous permettent d’entrer dans le système de classe virtuelle.

MinSalud souligne que les participants qui terminent la formation, pour autant qu’ils respectent l’assiduité et une bonne note à la fin des activités, ils obtiendront le certificat d’agrément Sena. Selon les entités, ce document sera envoyé huit jours ouvrables après la fin du cours.

Selon les informations officielles, dans tout le pays, il y aura 7900 vaccinateurs dans 3000 postes de vaccination pour rencontrer l’objectif du gouvernement de vacciner entre 160 000 et 170 000 Colombiens par jour. Pour cela, des hôpitaux, cliniques et autres lieux choisis par le MinSalud et les gouvernements locaux seront disponibles.

Tenant compte de ce panorama, la directrice adjointe du Centre des services de santé de Sena, Nora Luz Salazar Marulanda, souligne l’importance du personnel médical qui suit ce cours.

«Le cours sur la gestion de la vaccination contre Covid-19 contribue au renforcement des capacités des agents du secteur de la santé, se traduisant par de meilleures conditions de qualité et de sécurité pour l’administration du vaccin et en contribuant spécifiquement à surmonter la crise et à améliorer la santé et les conditions de vie du pays. De même, il fait une reconnaissance particulière aux différents acteurs qui ont participé à la construction de ce programme », a déclaré le responsable.

