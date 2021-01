Un membre de l’équipe médicale prélève un échantillon sur écouvillon d’une femme à tester pour la maladie à coronavirus (COVID-19), au milieu d’une épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Bogota, Colombie le 29 décembre 2020. REUTERS / Luisa Gonzalez

Contrairement à ce que tous les citoyens attendaient avec un changement de routine pour le début de la nouvelle année, les choses ont empiré. En janvier 2021, le record d’infections quotidiennes par covid-19 dans le pays a été battu, raison pour laquelle le gouvernement national a dû prendre des mesures drastiques contre le comportement de tous les citoyens. Plusieurs villes du pays sont dans un couvre-feu, la quarantaine sectorisée et le pic et ID, ceci afin d’empêcher les gens de partir et d’avoir de nouvelles infections.

Face à cette situation, le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, a analysé le nombre total d’infections dans le pays et, à travers un communiqué, a expliqué en détail pourquoi il y a tant de cas de covid -19 à l’heure actuelle. Certaines des raisons sont les foules pour les vacances de Noël, les réunions de famille et la finale du football professionnel colombien.

“Ces agglomérations et événements génèrent un impact qui se traduit par une plus grande contagion dans les cinq ou six jours suivant la présentation de chacune de ces dates, qui s’accumule et génère un impact sur la consommation des unités de soins intensifs à l’échelle nationale” , Ruiz l’a clairement expliqué.

Fernando Ruiz, ministre de la Santé de Colombie. Photo: Présidence de la République – César Carrión

L’important face aux chiffres élevés d’infections est que le ministre a clairement indiqué que le pays avait la capacité de répondre au covid-19 car, a-t-il assuré, qu’en Colombie il y avait 11700 lits, dont 50% étaient disponibles en mars. 2020 où il n’y en avait que 5300. À ce jour, 70% des lits sont occupés dans tout le pays.

Cependant, le ministre de la Santé a partagé que la situation la plus critique, à ce jour, se trouve à Bogotá, où il y a une demande de 150 à 170 lits de soins intensifs par jour avec un taux d’occupation de 89,9%.

«Le gouvernement a soutenu l’expansion des lits de soins intensifs, qui est en cours pour le moment. En ville, ce qu’il faut attendre, c’est que nous avons cette semaine, et probablement la prochaine, encore un nombre important de cas “, a souligné le ministre.

Face aux différentes nouvelles et aux inquiétudes du public concernant le manque de médicaments pour les patients en réanimation, le ministre a précisé que suffisamment de médicaments sont déjà disponibles. “L’invitation ici n’est pas de spéculer sur ces médicaments importants pour la prise en charge des patients au niveau national et d’en faire un usage rationnel”, a confirmé Ruiz.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a rapporté, ce dimanche 10 janvier, 15537 nouveaux cas du coronavirus en Colombie. Le rapport indique également que, au cours des dernières 24 heures, 330 décès sont survenus à cause de la maladie.

En regroupant tous les chiffres, la Colombie a atteint 1 786 900 infectés, dont 114.720 sont des cas actifs et 1.621.019 correspondent à des cas positifs qui ont déjà réussi à vaincre le coronavirus.

Concernant les régions avec le plus de cas signalés aujourd’hui, Bogota en tête de liste avec 4284 infections, suivi de Antioquia avec 2837 cas positifs et Cundinamarca il figure parmi les trois premiers avec 1130.

Voir également:

Il s’agit de l’occupation des lits de soins intensifs dans les principales villes de Colombie

C’est ainsi que les nouveaux confinements affecteront l’économie colombienne, selon le directeur de Dane