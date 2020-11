Selectman Les Otten dépose un bulletin de vote dans une urne peu après minuit pour l’élection présidentielle américaine à la Hale House at Balsams Hotel dans le hameau de Dixville Notch, New Hampshire, États-Unis, le 3 novembre 2020. REUTERS / Ashley L. Conti

Minute par minute des élections présidentielles aux États-Unis

(9h50 GMT) Les deux candidats ont clôturé leurs campagnes avec des célébrités

Dans Michigan, Donald Trump a choisi le rappeur Pompe Lil de participer à son dernier acte électoral, tout en Lady Gaga était présent dans Pittsburgh pour montrer votre soutien à Joe Biden.

Lady Gaga à la clôture de la campagne de Joe Biden

(6h20 GMT) À Millsfield, New Hampshire, les résultats sont les suivants:

Biden: 5

Atout: 16

Le scrutin s’ouvre aux États-Unis avec le début du vote à minuit à Dixville Notch

Les cinq électeurs de Dixville Notch, un village de douze personnes dans le nord-est des États-Unis, a symboliquement commencé l’élection présidentielle mardi à minuit, votant tous pour le démocrate Joe Biden.

Cette ville perdue dans les bois du New Hampshire, près de la frontière canadienne, il a maintenu une tradition depuis 1960, ce qui lui a valu le titre de «Premier au pays».

Outre la ville voisine de Millsfield, qui ouvre également les bureaux de vote tôt le matin, la plupart des bureaux de vote de la côte Est ouvriront à 6h00 (11h00 GMT) ou 7h00 (12h00 GMT) mardi.

Une troisième ville de la région, suivant la même tradition, a annulé le vote de la soirée en raison de la pandémie de coronavirus.

Une plaque affiche les résultats des scrutins déposés peu après minuit pour l’élection présidentielle des États-Unis à la Hale House à l’hôtel Balsams à Dixville Notche. REUTERS / Ashley L. Conti

Le vote n’a duré que quelques minutes, tout comme le recomptage et l’annonce des résultats: 5 voix pour Biden, aucune pour le président républicain Donald Trump, candidat à un second mandat.

Les Otten, “un électeur républicain de longue date”, a déclaré qu’il voterait pour Biden.

“Je ne suis pas d’accord avec lui sur beaucoup de choses, mais je pense qu’il est temps de trouver ce qui nous unit, pas ce qui nous divise», A-t-il déclaré dans un message publié sur le compte Twitter de la ville.

Les lois électorales de ce petit état du nord-est permettent aux communes de moins de 100 habitants d’ouvrir leurs bureaux de vote à minuit et de pouvoir les fermer lorsque toutes les personnes inscrites sur les listes électorales auront voté.

Mais être le premier ne fait pas de Dixville Notch un oracle: En 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton a battu Trump, qui a finalement réussi à se rendre à la Maison Blanche.

Le président américain Donald Trump distribue des chapeaux aux partisans aux côtés du vice-président Mike Pence lors d’un rassemblement électoral à l’aéroport international Gerald R. Ford de Grand Rapids, Michigan. REUTERS / Carlos Barria

Trump projette “une autre merveilleuse victoire” lors de son dernier rassemblement électoral

Le président des États-Unis, Donald Trump, a prédit ce lundi lors de son dernier rassemblement avant les élections de mardi qu’il obtiendrait «une autre belle victoire».

“Nous aurons une autre belle victoire demain«Trump a dit à une foule à Grand Rapids, Michigan, le même endroit où il a clôturé sa campagne en 2016 lorsqu’il s’est présenté contre Hillary Clinton.

Twitter et Facebook qualifient de “trompeur” le message de Trump sur le vote en Pennsylvanie

Twitter et Facebook qualifiés de “trompeur” un message posté lundi, à la veille des élections américaines, par le président et candidat républicain, Donald Trump, dans lequel il affirmait que voter par correspondance dans l’État clé de la Pennsylvanie conduirait à une fraude «endémique» et à la violence de rue.

La Cour suprême a porté un coup dur à la campagne de réélection de Trump la semaine dernière lorsqu’elle a statué qu’elle autorisait le comptage des votes par correspondance dans cet État jusqu’à trois jours après la soirée électorale du 3 novembre.

Le leader républicain a exprimé son opposition au vote par correspondance et, sans preuve, a affirmé que ce processus était truqué contre lui.

“La décision de la Cour suprême sur le vote en Pennsylvanie est TRÈS dangereuse. Cela permettra une triche effrénée et incontrôlée et sapera tout notre système de lois“A déclaré Trump dans un message sur Twitter et Facebook.

Candidat démocrate à la présidence et ancien vice-président Joe Biden sourit lors d’un rassemblement électoral à Heinz Field à Pittsburgh, Pennsylvanie. REUTERS / Kevin Lamarque

Biden: “J’ai le sentiment que nous allons gagner gros demain”

Le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, a clôturé lundi sa campagne électorale à Pittsburgh (Pennsylvanie) avec la certitude que ce mardi il sera proclamé vainqueur des élections avec une victoire «en grand» contre le républicain et le président Donald Atout, qui n’a pas la faveur des derniers sondages.

«Il n’est pas facile pour l’ouest et l’est de la Pennsylvanie de se comprendre. Mais hier, les Steelers (de Pittsburgh) et les Eagles (de Philadelphie) (deux équipes de football américain) ont gagné et j’ai le sentiment que nous allons gagner gros demain “, a déclaré Biden en un clin d’œil aux deux villes dans lesquelles simultanément Des rassemblements de clôture de campagne ont eu lieu ce soir.

Biden et son colistier, le sénateur Kamala Harris, ont traversé l’État littéralement de bout en bout, ce qui souligne l’importance que les démocrates accordent à cet État, avec leurs 20 votes électoraux et qu’ils ont perdu en 2016 de moins de 1%.

“J’ai choisi l’ouest de la Pennsylvanie pour mon premier arrêt en tant que candidat et maintenant pour mon dernier arrêt avant la nuit des élections parce que (cet état) représente le noyau de cette nation.“Biden a déclaré lors d’une nuit glaciale lors d’un événement simultané entre Pittsburgh et Philadelphie, deux sièges démocrates qui ne suffiront pas pour obtenir ce statut ce mardi s’ils ne sont pas étendus aux banlieues et autres ceintures industrielles.

