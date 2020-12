Ce jeudi se joue la grande finale de la Liga MX et, après presque un an, il y aura un nouveau champion de football mexicain (Photo: Francisco Guasco / .)

Ce jeudi, le Grande finale de la Liga MX et, après presque un an, il y aura un nouveau champion de football mexicain. Les protagonistes sont les Pumas de la UNAM et le Club León, les deux équipes les mieux placées dans le tournoi régulier.

La chose curieuse à propos de Guanajuato est que ils n’ont pas bien fait lors du match aller de la Liguilla, où ils sont tombés à une occasion (Puebla) et à égalité sur deux autres (Chivas et Pumas). En échange, ils ont battu leurs rivaux au match retour, qui s’est tenue au stade de León.

En fait, cette propriété a été une forteresse pour les habitants de León. En comptant la phase régulière et la Liguilla, León a gagné neuf fois, sans aucune défaite et le seul match nul était contre les Tigres (date 9).

Les Les pumas à l’extérieur n’ont pas les meilleurs résultats. En comptant la phase régulière et la Liguilla, les étudiants universitaires ont remporté quatre victoires, ajouté cinq nuls, en plus d’avoir deux revers (León et Cruz Azul).

Pour lui, les auriazules ont perdu un léger avantage lors du match aller de la grande finale, qui s’est disputée à son domicile, l’Estadio Olímpico Universitario. Même s’ils avaient une différence de buts et un homme de moins sur le terrain, les émeraudes ont obtenu la cravate dans les dernières minutes (1-1).

Suivez minute par minute ici

Minute 1: La grande finale du football mexicain commence entre León et Pumas.

Minute 5: les émeraudes piétinaient leur court du premier coup et coinçaient les chats sur leur terrain. Cependant, ils n’ont toujours pas frappé à la porte d’Alfredo Talavera.

Programmations

Lion: Rodolfo Cota (P); Fernando Navarro, Nacho González, Andrés Mosquera, William Tesillo; Pedro Aquino, Luis Montes, Jean Meneses, David Ramírez; Ángel Mena et Emmanuel Gigliotti. DT Ignacio Ambriz.

Pumas: Alfredo Talavera (P); Alan Mozo, Nicolás Freire, Johan Vázquez, Alejandro Mayorga; Leonel López, Andrés Inestra, Carlos Gutiérrez, Juan Pablo Vigón; Juan Iganacio Dinenno, Carlos González. DT Andrés Lillini.

