Ce 26 décembre, de l’usine Pfizer, en Belgique, ils sont arrivés 42900 vaccins pour assister à l’urgence sanitaire contre le COVID-19. 34 125 seront à Mexico et 8 775 à Monterrey. L’avion a atterri à 8 h 44.

Les autorités sanitaires ont souligné le fait que l’arrivée des doses sera graduel. Selon ses prévisions, pour le Fin janvier, 1420575 vaccins seront arrivés, qui sera utilisé pour couvrir tous les personnels de santé du pays.

Par la suite, le pharmacien continuera d’envoyer des vaccins régulièrement. Au milieu de l’année, le chancelier a déclaré qu’il devrait avoir 19 250 000 doses de Pfizer et BioNTech, un chiffre qui augmentera au fil des mois, tandis que pour Décembre 2021 aurait 34,400,000 convenu avec ces entreprises.

Concernant le panorama du Mexique dans le portefeuille de vaccins, Ebrard expliquait il y a quelques jours que AstraZeneca attend d’obtenir votre autorisation d’utilisation d’urgence en Europe fin janvier 2021 «et donc au Mexique, il sera également présenté ce mois-là».

(Photo: Capture d’écran)

Dans ce cas, les autorités ont acheté 77,4 millions de doses, lesquelles sera emballé dans ce territoire, grâce à l’accord qui a été conclu avec la société pharmaceutique et le gouvernement argentin. Il faut se rappeler que de Le Mexique distribuera le médicament dans toute l’Amérique latine.

À propos des vaccins CanSino, le secrétaire a déclaré avoir déjà soumis ses documents à l’approbation de la Commission fédérale pour la protection des risques sanitaires (Cofepris), en plus de celle de janvier Les essais cliniques de phase 3 se termineront, qui ont également lieu au Mexique. Il a même mentionné que cet antidote Il sera également emballé sur le territoire national.

À propos de Initiative Covax, le chancelier a reproduit l’annonce qu’il pourra offrir aux participants dose pour 3% de votre population pendant premier trimestre de l’année. “Mexique préacheté 51,5 millions de doses»De ce projet multilatéral.

La la première étape de la vaccination couvrira les agents de santé, qui sont à la pointe de la lutte contre le COVID-19 de (Décembre 2020 à février 2021). Alors ce sera le personnel de santé restant et personnes âgées de 60 ans et plus (Février à avril 2021).

Par la suite, la dose sera appliquée à personnes de 50 à 59 ans (Avril à mai 2021), alors que la quatrième étape comprendra les citoyens âgés de 40 à 49 ans (Mai à juin 2021)

Finalement, le reste de la population entre juin 2021 et mars 2022. Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, il a dit qu’il prévoit d’atteindre l’objectif de couverture en 2021, plus l’antidote se dispersera en fonction du risque de la population.

PLUS SUR CE SUJET

Coronavirus au Mexique: 9679 nouvelles infections et 665 décès ont été enregistrés

“Vacciner l’opération, pas le directeur”: le personnel de l’hôpital de La Raza a protesté contre les irrégularités du plan de vaccination

Hôpitaux Sedena et SSA au CDMX sans disponibilité dans des lits avec capacité d’intubation