L’exposition “Vues artistiques sur la pandémie. Embrasser la vie ” a été inauguré dans le Musée de Mexico. Cela a été créé comme un espace d’expression artistique de la catharsis face à la pandémie actuelle de coronavirus au Mexique.

Cette exposition est composée d’œuvres qui portent des messages et des conseils qui cherchent à nous aider à améliorer notre état d’esprit face à la situation émotionnelle collective difficile qu’implique l’isolement. Cela peut être apprécié pendant quatre mois dans la gare de Métro Pino Suárez avec une expérience immersive dans d’autres stations telles que Métro Mixcoac Oui Métro Zapata.

L’exposition a été organisée par le programme universitaire d’études sur la démocratie, la justice et la société PUEDJS de la Université nationale autonome du Mexique (UNAM), avec la collaboration du gouvernement fédéral et du gouvernement de Mexico. Ce programme universitaire est présidé par John Ackerman, qui a assisté à l’événement et a prononcé quelques mots.

L’exposition présente autour 700 oeuvres y compris des illustrations, des photographies, des histoires, des chroniques, des poèmes et des essais préparés par différentes personnes de la société civile. Un secteur important des artistes qui vont présenter leurs œuvres sont des jeunes qui racontent à travers des expressions créatives comment la pandémie et la quarantaine ont radicalement perturbé leur vie quotidienne.

Certaines des personnalités les plus médiatiques de la Quatrième Transformation ont participé à la présentation de l’inauguration, comme les sous-secrétaires Hugo López-Gatell, principal porte-parole de la pandémie dans le pays. Le sous-secrétaire Rabindranath Salazar, sous-secrétaire au développement démocratique du Ministère de l’intérieur était également invité; le coordinateur des sciences humaines de l’UNAM Guadalupe Valence et le coordinateur de la Mémoire historique et culturelle du Mexique, Eduardo Villegas.

Hugo Lopez-Gatell a déclaré que << la crise sanitaire et la quarantaine affectent l'humanité dimension émotionnelle et psychologique, qui peut conduire à des humeurs chez les individus, les familles et les communautés “et que la construction de” mécanismes de confinement, d’atténuation, de réparation et de réhabilitation est nécessaire face aux effets psychosociaux d’une pandémie “.

John Ackerman a profité de son espace dans la présentation pour faire prendre conscience des graves effets que la pandémie peut avoir sur la société et les sujets: «l’enfermement privatise littéralement notre vie sociale en nous renvoyant chez nous et, simultanément, la numérisation de nos contacts humains détruit notre vie privée. Les enfants et les jeunes ne vont plus à l’école et les adultes s’isolent les uns des autres ».

Guadalupe Valence, intellectuel reconnu de l’UNAM, a célébré que l’exposition avait lieu dans le métro, puisque c’est le “le plus grand musée »de Mexico. Il a également lancé un appel pour prendre un moment pour reconsidérer notre relation, en tant qu’espèce, avec le reste de notre environnement naturel et pour identifier rapidement les actions avec lesquelles nous pourrions voir cette pandémie provoquée.

Eduardo Villegas, a affirmé que le moyen le plus efficace dont dispose l’humanité pour combattre sa névrose est l’expression artistique et cette exposition fait précisément cela: rassembler les efforts collectifs dans ces des œuvres artistiques qui, espérons-le, nous disent que nous nous embrasserons à nouveau.

Rabindranath salazar, au nom du chef du ministère de l’intérieur, Olga Sánchez Cordero, a commenté que cette exposition cherche à capturer ce que les gens vivent collectivement dans cette période difficile et défavorable qui est sans précédent dans l’histoire récente de l’humanité. Il a affirmé que ces œuvres artistiques “reflètent l’incertitude, les peurs, mais de la même manière les valeurs qui distinguent le peuple mexicain, comme la solidarité, l’espoir, ainsi qu’une coresponsabilité sociale croissante”.

