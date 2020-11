Mirtha Legrand

Ces dix mois déjà écoulés de 2020 n’ont été faciles pour personne, encore moins pour Mirtha Legrand. Pour la première fois de sa vie, la diva a dû suspendre son activité professionnelle pendant une longue période pour protéger sa santé de la pandémie de coronavirus, et à un niveau personnel a subi des coups très violents. En mai, elle s’est retrouvée à perdre son plus grand partisan, sa sœur Goldy; en juillet son gendre est mort, Marcos Gastaldi; et en septembre il eut une grande frayeur quand son petit-fils Nacho Viale, a subi un accident de moto.

Comme elle l’a montré tout au long de sa vie, baisser les bras n’est pas une option pour Chiqui. La tête haute et l’envie de pouvoir retourner au plus vite à la télévision, la conductrice profite de son temps libre pour se reposer, lire, regarder beaucoup la télévision et parler avec ses proches. Dans cette dernière fois, il fut peu à peu encouragé à quitter sa maison pour respecter certains engagements liés à votre santé. Rien de grave: ses premiers voyages ont été chez l’ophtalmologiste et le dentiste, début octobre. Maintenant, elle est retournée par les portes de son appartement à Palerme pour subir une petite intervention chirurgicale qui, selon son propre récit, aurait dû être effectuée il y a des mois.

Le responsable du scoop était Carlos Monti dans Confronté, par El Nueve. Selon le journaliste, Mirtha s’est rendue vendredi dernier au sanatorium Mater Dei à Palerme: «Ils l’ont opérée pour une blessure cutanée, sur la peau, qu’ils ont dû réparer. Il n’était pas nécessaire qu’elle soit accompagnée par quelqu’un d’autre de la famille. Les protocoles existants et toutes les mesures sanitaires ont été respectés. L’intervention n’a duré que très peu ».

Monti a déclaré que la diva avait passé deux heures dans le sanatorium et que, bien qu’elle n’était accompagnée que de son chauffeur personnel historique, Marcelo, tout le temps il est resté en contact avec sa fille, Marcela Tinayre, et Nacho Viale.

En dialogue avec Télé-expositionMirtha a expliqué que c’était une intervention qui aurait dû être faite “il y a longtemps” mais qu’elle a été reportée en raison de la quarantaine et des problèmes personnels susmentionnés. “Quand j’ai vu que la pandémie n’était pas passée, j’ai décidé de le faire. Il était ambulatoire et tout s’est parfaitement déroulé. Je me sens très bien et je suis déjà à la maison“Dit la diva, apportant la tranquillité.

Marcela Tinayre ne peut voir sa mère à cause du coronavirus mais elle est présente dans le quotidien de la diva (Photo: production “Las Rubias”)

Le premier départ de Mirtha de chez elle avait eu lieu le 30 septembre, lorsqu’elle s’est rendue chez l’ophtalmologiste et le dentiste, également accompagnée de son chauffeur. “C’était une sensation très étrange de quitter la maison après tant de mois. Alors que j’étais dans la voiture, j’ai été frappé par le nombre de personnes avec jugulaire: l’utilisation est totale, également chez les jeunes », a déclaré Chiqui à l’époque. Télé-exposition.

De plus, il a raconté une belle anecdote: «Quand je suis sorti de la voiture, les gens me regardaient. Avec le masque sur les gens se demandaient si c’était moi ou non, mais ce n’était que pour un instant; Ils ont immédiatement réagi et m’ont reconnu ». Coquette, elle a indiqué: «Mes yeux sont identifiables, c’est ce que le public sait le plus de moi. Tant d’années à les regarder, il n’y a pas de jugulaire qui puisse avec eux ».

Petit à petit, respectant toutes les mesures pour éviter d’attraper le coronavirus, Mirtha est encouragée à quitter sa maison et prendre soin de sa santé, indispensable pour les personnes de tout âge malgré ces circonstances difficiles.

