Mirtha Legrand

Le 3 juin 1968, Mirtha Legrand a fait ses débuts avec une série totalement innovante pour l’écran argentin: Lunch with the stars. Était nerveux. Non seulement parce que c’était la première fois qu’il animait une émission mais aussi parce qu’il n’avait pas tout à fait assimilé l’idée. Manger à la télévision? Qui peut penser! »Il avait dit à Alexandre Romay lorsque le producteur l’a approché avec la proposition. Mais son mari, Daniel Tinayre, l’a convaincue d’accepter. Et le cycle, qui comprend un changement de nom, est déjà en ondes depuis cinquante-deux ans, a réussi à battre tous les records de permanence dans le monde, tout comme son hôte.

Cependant, la pandémie de coronavius ​​a obligé la diva à se réfugier chez elle, laissant la nuit et le déjeuner de Mirtha avec Mirtha Legrand entre les mains de sa petite-fille, Joan Viale. Et, pour la première fois de sa vie, il a passé neuf mois sans travailler. Mais elle n’était pas disposée à clôturer 2020 sans dire au revoir à son public. Alors, avec tout le soin nécessaire, ce soir il sera à nouveau devant votre table. Et cela la fait déborder de joie. Bien que, en dialogue avec Télé-expositionElle admet qu’après ne pas avoir été devant une caméra pendant si longtemps, elle est aussi nerveuse que dans ce premier programme de 68.

«Que pensez-vous de ce retour, Mirtha?

-Je me sens bizarre!

-Sérieusement?

“Oui, très étrange.” Mais bon, j’ai vraiment hâte de voir le spectacle. Vivement. Et je suis très optimiste, car je sais que nous allons faire du bon travail avec Juana.

– Ils disent qu’ils vous réservent plusieurs surprises …

– Oui, mais Nacho (Viale) ne veut rien me dire. Donc je ne sais pas de quoi il s’agit.

“Ils vont sûrement la rendre excitée, non?”

“Je vais pleurer, c’est sûr.”

—Vous étudiez généralement beaucoup pour chaque programme, qu’avez-vous préparé pour ce tableau?

“Je n’ai rien préparé: je vais tout improviser.” L’idée est que tout est chaleureux et aimant. Ce que je vais faire, c’est parler à Juana de sa vie, de la mienne et des choses qui intéressent le public. Ce que je veux, c’est que les gens passent un bon moment, ne s’ennuient pas et rejoignent le programme. Et je veux que nous réussissions. Pour moi, c’est un effort pour faire cela, car j’avais l’air très mal après l’isolement. Tant de jours enfermés m’ont fait mal.

«Comment l’ont-ils affectée, Mirtha?

– Un peu émotionnellement et, plus tard, physiquement. Jusqu’à ce que je réalise que c’était l’enfermement qui me faisait du tort. Puis j’ai commencé à sortir ensemble et là, j’étais mieux.

“En plus, tu n’as jamais été aussi longtemps sans travailler …”

“Non, et c’est tout aussi.” Parce que j’avais beaucoup de temps et que je ne savais pas quoi faire. Il était beaucoup au lit, il dormait, il regardait la télévision, il lisait … Mais ce n’était pas assez. La vérité est que les humains ont besoin d’aller à l’extérieur.

– Et vous qui dites toujours que vous avez consacré votre vie au public, vous aviez peut-être aussi besoin de ce contact.

-C’est certain. Je suis très préoccupé par la question de la pandémie. J’ai peur: je suis dans une zone à risque et même à la maison je porte une jugulaire. Aussi, si optimiste que nous ayons été avec le vaccin, il ne s’est toujours pas présenté. Mais je suis content de refaire le spectacle, donc je vais y aller avec tout mon enthousiasme et tout mon amour. J’ai l’impression de commencer ma carrière!

“Ne me dis pas que tu as les mêmes nerfs que tes débuts?”

“Oui, tel quel.” Comme quand j’ai fait mon premier spectacle. Après tant d’années!

Mirtha en 1968, signant son contrat pour faire Déjeuner avec les stars avec Alejandro Romay et Samuel Yankelevich

“Et comment se déroulera votre arrivée au studio?”

“Je vais me coiffer et me maquiller à la maison et ensuite je vais m’habiller sur le canal.” Ils ont fait un protocole fantastique pour moi, ils ont été très occupés pour que je ne sois pas infecté. Ils ont donc créé une bulle entière. Et j’attends déjà avec impatience le programme, car l’attente me rend très anxieuse.

“Cela vous fera du bien de retourner à vos affaires …”

-Oui bien sûr. Bref, je vais faire ce soir, rien de plus. Juana va faire le programme du dimanche et les deux qui restent la semaine prochaine, puis le cycle de cette année est terminé.

“Mais vous ne pourriez pas dire au revoir à l’émission sans l’hôte!”

-Non non Non! C’est pourquoi, quand Nacho me l’a proposé, j’ai adoré l’idée. J’aurais pu le rejeter, et pourtant je l’ai accepté immédiatement. J’ai immédiatement dit oui.

“Je pensais que je devais la convaincre …

-Non. Quand il m’a dit ce qu’il avait en tête, j’ai dit: “Ah, eh bien, Nacho, oui.” Et plus encore quand il m’a dit que c’était une table avec Juana.

-Qu’est-ce que tu penses conduire ta petite-fille?

“C’était fantastique!” En fait, il est devenu très fort avec le temps. Et maintenant, c’est comme si toute sa vie elle avait suivi le programme. La vérité est que c’est admirable. Je n’ai pas connu un tel cas d’évolution si évident, si définitif. Il a commencé presque sans parler et, maintenant, il parle constamment, danse, chante …

“Ce sont les gènes, Mirtha.”

“Peut-être, oui.”

“Avez-vous regardé tous les programmes de Juana?”

-Oui, tous. Je m’attendais à ce que les samedis et dimanches arrivent et c’était une fête pour moi. Je les ai vus seuls, je ne voulais pas qu’ils me parlent ou soient distraits, car je voulais observer tout ce qui se passait. Et en plus, elle est divine. Quelle belle femme! C’est une si jolie fille. Fille? Il a maintenant trente ans. Mais bon, c’est une beauté.

«Vous devez être fier qu’elle ait pu prendre votre place …

“Vraiment, je ne l’ai jamais imaginé.” Je pensais que Juana n’aimait pas ça, parce qu’elle a une passion pour le théâtre. Et c’est une très bonne actrice: je l’ai vue à Mar del Plata avec une pièce intitulée El Ardor, qu’elle a faite avec Luciano Cáceres. Mais il me semble qu’il a déjà trouvé le goût de la télévision aussi.

– Ne prenez pas sa place car le public veut la revoir!

– Voyons ce qui se passera l’année prochaine, si toute cette pandémie ralentit un peu… Je suis optimiste. Et je sais que ce soir va être un beau programme, que nous allons faire avec beaucoup de tendresse, d’émotion et de sentiment. Et oui, je suis nerveux, je ne peux pas le nier. Mais je suis très spécial et quand la petite lumière s’allume, je change totalement. J’espère donc que le public l’appréciera.

JE CONTINUE DE LIRE

Mirtha Legrand revient à la télévision avec une bulle santé et une émission pleine de surprises

Jimena Monteverde a révélé ce que ressentait le retour de Mirtha Legrand dans son programme: “J’ai peur …”