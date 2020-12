De mars à ce jour, la télévision argentine a subi des changements à une vitesse inconnue. Le petit écran a dû s’adapter à ces temps, marqués par la pandémie de coronavirus et les soins nécessaires pour éviter sa contagion. Les programmes ont changé de thème, d’autres se sont terminés prématurément et certains n’ont même pas démarré. Les studios ont été conditionnés au respect des mesures sanitaires et de nombreux chauffeurs ou journalistes appartenant au groupe à risque continuent de passer à l’antenne par appel vidéo. L’historique Déjeuner avec Mirtha Legrand Il a fait face à une situation sans précédent au cours de ses 52 années passées à l’antenne: votre chauffeur, le Chiqui, il a dû céder sa place à sa petite-fille, Juana Viale, pendant tout ce temps.

La dernière fois que Mirtha était dans son émission, c’était le 15 mars. Dès lors, il a décidé de donner la priorité à sa santé, de rester dans son appartement à Palerme et d’avoir des contacts avec le moins de monde possible. Juana Viale a été chargée – avec un travail remarquable – de la remplacer. Finalement, ce samedi le Chiqui retourné à sa table historique, sa place dans le monde. L’émission a été enregistrée cet après-midi et, comme il a pu le découvrir Télé-exposition, a été marquée par l’émotion de la diva.

Mirtha Legrand est revenue à la télévision après neuf mois d’absence. Elle l’a fait dans une émission spéciale de La Noche de Mirtha, qu’elle a enregistrée ce samedi après-midi avec sa petite-fille, Juana Viale, qui a pris en charge le cycle à partir du 15 mars, lorsque la diva a choisi de donner la priorité à sa santé et interrompre votre travail pour éviter d’attraper un coronavirus.

Le programme tant attendu a débuté avec 7,6 points de notation, avec l’ouverture par Juana Viale. Contrairement aux autres émissions, elle était cette fois très excitée par la présence de sa grand-mère dans le studio. «Mme Mirtha Legrand revient à votre table pour vous tous. C’est un immense bonheur. En tant que chauffeur, je me sens nerveux car je vais l’interviewer, restez calme. C’est donc un poids lourd que je dois affronter à table, ni plus, ni moins. Je suis heureuse en tant que petite-fille que ma grand-mère puisse venir à votre programme… Nous laissons nos émotions pour plus tard », a-t-elle déclaré, remarquant que sa voix s’était brisée.

Juana avait l’air splendide comme toujours. Elle portait une robe Gino Bogani avec un dessin avec une traîne en organza sculpté et travaillé. La jupe a des mouvements irréguliers, devant un décolleté profond et le dos complètement exposé avec des volants. Pour compléter le look, elle a choisi des bijoux. La coiffure choisie pour cette édition spéciale: un chignon haut avec une séparation au milieu.

Dans le deuxième bloc du programme, lorsque la note a été de 10,2 pour le programme El Trece, Mirtha Legrand a fait sa présentation tant attendue. D’abord, elle a pris sa petite-fille par la main et a fait des baisers au loin pour ceux du bureau, qui l’ont reçue en criant «Chiquita! Chiquita! ” Elle, très sensible, a dit: «Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comme ils sont? Quel beau tour, quelle merveille ».

Regardant sa petite-fille dans les yeux, elle a dit: «Qui aurait dit, quand tu étais petite, que nous allions être ensemble? Je veux te féliciter car ce que tu as fait est merveilleux, Juana ».

Mirtha portait une robe corsage bleu français avec des pierres brodées à la main par le designer Claudio Cosano. Boucles d’oreilles pendantes noires, bracelet avec diamants et bagues en argent avec pierres noires.

Pour que le retour puisse avoir lieu, Un protocole strict a été respecté pour réduire les risques de contagion. «L’essentiel est de garder la bulle Mirtha. Elle a décidé de prendre ce risque, mais nous allons lui donner toutes les garanties pour qu’elle soit en sécurité », a-t-il assuré. Télé-exposition la production du programme.

Petite fille Elle a quitté sa maison complètement prête ce midi pour enregistrer le spectacle. Sa coiffure et son maquillage étaient en charge de Lía Sánchez et Gladis Andrade, ses stylistes de longue date. Il est entré dans l’Estudio Mayor, d’où le cycle est diffusé, dans sa propre voiture, et portait des gants et une jugulaire, ainsi que des lunettes, pour se protéger du virus. En arrivant dans sa loge habituelle, elle a été accueillie par des applaudissements et une ovation debout de la part de son équipe de production, du personnel de nettoyage et de la sécurité.

Le vestiaire a été correctement désinfecté, pour pouvoir se changer avant de démarrer le programme. D’autre part, Il a été décidé de prélever toutes les personnes qui, pour des raisons techniques, devraient avoir un contact étroit avec Mirtha. Et le nombre de personnes qui pourront entrer dans le lieu sera limité, justement, pour s’en occuper en conséquence.

