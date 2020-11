(Mise à jour avec chiffres)

Par Shaina Ahluwalia, Anurag Maan et Roshan Abraham

9 novembre (.) – Le nombre de décès par COVID-19 en Europe a dépassé les 300000, selon un décompte de . mardi, et les autorités craignent que malgré les espoirs d’un nouveau vaccin, les décès et les infections se poursuivent augmente à mesure que la région entre dans l’hiver boréal.

Avec seulement 10% de la population mondiale, l’Europe représente près d’un quart des 50,7 millions de cas et 1,2 million de décès dans le monde, et même ses hôpitaux bien équipés subissent la pression.

Après avoir atteint une mesure de contrôle sur la pandémie avec des verrouillages étendus au début de l’année, le nombre de cas a augmenté depuis l’été boréal et les gouvernements ont ordonné une deuxième série de restrictions pour limiter les contacts sociaux.

Au total, l’Europe a signalé quelque 12,3 millions de cas et 300000 décès, et au cours de la semaine dernière, elle a subi 280000 cas par jour, 10% de plus que la semaine précédente, ce qui représente un peu plus de la moitié de tous les nouveaux infections signalées dans le monde.

L’annonce par Pfizer Inc d’un nouveau vaccin potentiellement efficace a suscité l’espoir, mais il ne devrait pas être disponible avant 2021 et les systèmes de santé devront affronter les mois d’hiver sans aide.

La Grande-Bretagne, qui a imposé de nouveaux verrouillages à l’Angleterre, a le plus grand nombre de morts en Europe, à environ 49000, et les experts de la santé ont averti qu’avec une moyenne actuelle de plus de 20000 cas par jour, le pays surmontera son pire scénario. attend 80 000 morts.

Cependant, la France, l’Espagne, l’Italie et la Russie ont également signalé des centaines de décès par jour et, ensemble, ils représentent près des trois quarts de tous les décès.

Face à la perspective d’une vague de pertes d’emplois et de faillites d’entreprises, les gouvernements de la région ont été contraints d’ordonner des mesures de contrôle telles que des couvre-feux locaux, des fermetures de magasins non essentielles et des restrictions de mouvement.

(Reportage d’Anurag Maan, Shaina Ahluwalia et Roshan Abraham à Bengaluru et Sujata Rao-Coverley à Londres; édité en espagnol par Carlos Serrano)