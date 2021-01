(Changer le libellé et mettre à jour avec la déclaration de Lufthansa et plus d’informations)

BUENOS AIRES, 21 janvier (.) – L’Argentine a autorisé jeudi une demande de survol de la Lufthansa allemande pour que deux avions atteignent les îles Falkland entre février et mars, dans le cadre d’une mission scientifique d’enquête sur le changement climatique qui utilisera l’archipel comme escale pour rejoindre l’Antarctique en raison de la pandémie de COVID-19.

Lufthansa a expliqué dans un communiqué mercredi que la route normalement utilisée pour atteindre l’Antarctique passe par l’Afrique du Sud. Cependant, la compagnie aérienne a déclaré qu’en raison de la situation sanitaire due à la pandémie dans le pays africain, les îles Malvinas sont actuellement la seule route viable.

“La Lufthansa a demandé et obtenu l’autorisation de la République argentine pour deux vols charters vers les îles Malvinas”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères argentin dans un communiqué, où il a noté que la compagnie aérienne avait demandé l’autorisation de survoler et d’atterrir pour deux vols, les 1er et 30 février. de mars.

Selon le gouvernement argentin, Lufthansa utilisera la ville d’Ushuaia, à l’extrême sud du pays, comme aéroport alternatif dans l’Atlantique Sud, où se trouvent les îles connues sous le nom de Falkland en anglais, pour lesquelles l’Argentine et la Grande-Bretagne contestent le souveraineté.

Sur le vol qui décollera le 1er février, 92 passagers voyageront, dont la moitié sont des scientifiques et l’autre moitié l’équipage du navire de recherche Polarstern qui emmènera les experts dans une base scientifique allemande en Antarctique, a déclaré la compagnie aérienne dans votre libération.

“Depuis des décennies, nous recueillons des données fondamentales sur les courants océaniques, la glace de mer et le cycle du carbone dans l’océan Austral”, a déclaré Hartmut Hellmer, le chef scientifique de l’expédition du 1er février, selon Lufthansa.

“Nous ne pouvons pas permettre de grandes lacunes de données dans la recherche climatique”, a-t-il ajouté, soulignant les difficultés causées par la pandémie COVID-19. (Reportage de Maximilian Heath. Edité par Marion Giraldo)