MEXICO CITY, 15 décembre (.) – La Chambre des députés a approuvé mardi, à la majorité, une réforme controversée proposée par le président Andrés Manuel López Obrador à la loi régissant les actions des agences de sécurité étrangères dans le pays et cela a suscité des critiques de la part des États-Unis.

La semaine dernière, la chambre haute avait entériné les modifications de sorte qu’elles ne doivent désormais recevoir que la signature du pouvoir exécutif et être publiées au Journal officiel de la Fédération pour leur entrée en vigueur.

Les changements, discutés lors de la dernière session de la chambre basse de l’année et largement considérés comme des représailles contre les États-Unis, interviennent un mois après l’arrestation à Los Angeles d’un ancien secrétaire à la défense mexicain, dans une opération non consultée qui a tendu les relations entre les deux pays.

Les articles ajoutés à l’actuelle loi sur la sécurité nationale stipulent, entre autres, que les activités des agents étrangers se limiteront à «servir de lien» pour l’échange d’informations avec les autorités mexicaines.

En outre, ils stipulent qu’ils doivent informer les autorités locales des constatations faites au cours de leurs fonctions dans le pays, ainsi que maintenir la confidentialité des informations qu’ils obtiennent.

Ils éliminent également toute immunité dans le cas où des agents étrangers commettraient des actes illicites au Mexique, et la création d’un groupe de sécurité de haut niveau a été proposée, chargé de l’attention et de la gestion des accords de coopération.

“Il cherche à réglementer les activités menées par les agents des nations étrangères au Mexique, afin de protéger notre souveraineté”, a déclaré Guille Alvarado, député du Mouvement national de régénération (Morena) au pouvoir. La proposition a recueilli 329 voix pour, 98 contre et 40 abstentions.

Le procureur général américain William Barr a déclaré la semaine dernière qu’il s’opposait au projet de loi, arguant que cela entraverait la coopération bilatérale et profiterait aux organisations criminelles.

PAS D’IMPUNITÉ

Le Mexique et les États-Unis entretiennent une coopération étendue et étroite dédiée à la lutte contre les groupes du crime organisé qui mènent une guerre totale pour le contrôle des routes pour le trafic de drogues, d’armes et de personnes.

L’une des opérations les plus controversées, connue sous le nom de «Fast and Furious», a eu lieu entre 2006 et 2011 lorsque l’Office américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) a introduit plus de 2000 armes à puce pour Mexique pour vendre les criminels présumés et ainsi les identifier.

Cependant, aucune cible majeure n’a été capturée grâce au plan, qui n’a pas été partagé avec le gouvernement mexicain, et les armes ont même été utilisées dans la mort d’un agent de la patrouille frontalière américaine et d’un autre du bureau de l’immigration et des douanes. (ICE, pour son acronyme en anglais).

Dans d’autres changements approuvés à la réglementation actuelle, les actions des agences de sécurité sont limitées en leur interdisant d’appliquer ou d’exécuter des lois étrangères sur le sol mexicain. De plus, il leur sera interdit de faire ou d’inciter des tiers à procéder à des arrestations et à fouiller des propriétés privées.

Les réunions tenues par les agents de sécurité internationale avec les autorités mexicaines doivent être autorisées au préalable par le groupe de sécurité de haut niveau et un représentant du ministère des Affaires étrangères doit être présent.

En outre, les agents seront tenus de présenter un rapport mensuel de leurs activités dans le pays devant les secrétariats des relations extérieures et de la sécurité.

En novembre, l’ancien secrétaire Salvador Cienfuegos a été détenu à Los Angeles à la demande de la DEA, sous des accusations de trafic de drogue. L’appréhension de l’officier à la retraite, qui est finalement rentré dans son pays, a déclenché l’irritation au Mexique et a conduit à un réexamen de la coopération avec les États-Unis. (Reportage de Diego Oré; édité par Sharay Angulo)