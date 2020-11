(Plus d’information)

Par Parisa Hafezi

TEHERAN, 28 novembre (.) – Le chef suprême iranien a promis samedi de riposter à l’assassinat du principal scientifique nucléaire de la République islamique, augmentant la menace d’une nouvelle confrontation avec l’Occident et Israël dans les semaines restantes de la présidence. de Donald Trump.

L’ayatollah Ali Khamenei a promis de poursuivre le travail de Mohsen Fakhrizadeh, que les gouvernements occidentaux et Israël considèrent comme l’architecte d’un programme secret d’armes nucléaires iraniennes.

L’assassinat de vendredi, pour lequel le président iranien a rapidement blâmé Israël, pourrait compliquer les efforts du président élu Joe Biden pour rétablir les liens avec Téhéran forgés dans l’administration Barack Obama.

Trump a retiré Washington du pacte nucléaire international de 2015 conclu entre Téhéran et les grandes puissances. Khamenei, qui est la plus haute autorité de l’Iran et qui affirme que le pays n’a jamais cherché à avoir des armes nucléaires, a déclaré sur Twitter que les responsables iraniens devraient se charger d’enquêter sur le crime et de “punir ses auteurs”.

Fakhrizadeh, qui n’était pas bien connu en Iran mais qu’Israël a désigné comme un acteur majeur dans ce qu’il dit être la recherche d’armes nucléaires par l’Iran, a été tué vendredi lorsqu’il a été pris dans une embuscade près de Téhéran et sa voiture a été abattue. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est mort.

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré samedi lors d’une réunion télévisée que l’Iran répondrait “au bon moment”.

“Une fois de plus, les mains perverses et les mercenaires sionistes ont été tachés du sang d’un fils iranien”, a déclaré Rohani, utilisant des termes que les responsables du pays utilisent pour désigner Israël.

La radio de l’armée israélienne a déclaré que certaines ambassades israéliennes avaient été mises en état d’alerte après les menaces iraniennes, bien qu’il n’y ait eu aucun rapport d’attaques concrètes.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a refusé de commenter l’assassinat de Fakhrizadeh, et un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que le ministère des Affaires étrangères n’avait pas abordé les questions de sécurité concernant les missions à l’étranger.

(Information de Parisa Hafezi; édité en espagnol par Rodrigo Charme)