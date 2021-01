* GRAPHIQUE: Propagation du COVID-19 dans le monde https://tmsnrt.rs/34pvUyi) (Plus d’informations, ajouter des auteurs et des détails)

Par Roshan Abraham et Anurag Maan

11 janvier (.) – Les cas de COVID-19 dans le monde ont dépassé les 90 millions, selon un décompte de . basé sur des données officielles, alors que les pays se bousculent pour les vaccins et continuent à imposer de lourdes restrictions à la circulation des les gens à ralentir l’avancée des nouvelles variantes du virus.

Les nouvelles mutations initialement découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud se sont rapidement répandues dans le monde.

L’épidémie s’est accélérée ces derniers mois et environ un tiers des infections totales ont été enregistrées au cours des 48 derniers jours, selon le décompte de ..

L’Europe, qui a été la première région à signaler 25 millions de cas la semaine dernière, continue d’être la plus durement touchée au monde, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine, avec respectivement 22,4 millions et 16,3 millions d’infections.

Le continent a documenté environ 31% des près de 1,93 million de décès liés aux coronavirus dans le monde.

Le Royaume-Uni, le pays le plus touché par la maladie en Europe, a franchi vendredi la barrière des 3 millions de cas. Le pays est en passe de vacciner sa population la plus vulnérable à la mi-février et prévoit d’offrir la vaccination à l’ensemble de la population adulte d’ici l’automne.

Pour contrôler la nouvelle variante du coronavirus, des pays du monde entier ont à nouveau étendu les restrictions à la circulation des personnes et à l’activité des entreprises.

En Amérique, les États-Unis ont signalé mercredi le plus grand nombre de morts par jour depuis le début de l’épidémie, avec plus de 4 000 décès en une seule journée.

Le pays a enregistré plus de 22 millions de cas depuis le début de l’urgence et a signalé en moyenne 245 000 nouvelles infections par jour la semaine dernière, selon une analyse de ..

En Asie, l’Inde a dépassé les 150000 décès de coronavirus mardi dernier, devenant le troisième pays au monde à franchir cette barre. Le pays asiatique a approuvé des vaccins contre le COVID-19 et commencera la vaccination le 16 janvier, avec une priorité pour ses agents de santé et de première ligne.

(édité en espagnol par Marion Giraldo)