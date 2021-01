(Ajouter les nominations du Premier ministre, la date des élections sans changement)

LIMA, 27 janvier (.) – Le Pérou a annoncé mercredi la livraison de nouvelles obligations aux pauvres et l’extension du paiement des taxes pour les entreprises dans plus d’un tiers du pays, qui reviendra à une fermeture totale pendant deux semaines en raison à une deuxième vague du coronavirus.

Le président Francisco Sagasti a signalé mardi soir le retour d’un confinement dans 10 régions sur 25 du pays, dont Lima, qui font face à un risque «extrême» en raison de l’impact de la pandémie, interdisant le transit des personnes et ordonnant la fermeture de centres commerciaux.

La mesure sera en vigueur du dimanche 14 février, tandis que le gouvernement évalue la réapparition des infections au milieu d’un panorama d’hôpitaux saturés, en attendant l’arrivée d’un lot d’un million de vaccins contre le COVID-19 dans les prochains jours.

“Notre point de vue est que la quarantaine ne dépasse pas cette période, mais pour que cela se produise, cela dépend de tout le monde, des autorités”, a déclaré le Premier ministre Violeta Bermúdez à la chaîne de télévision locale Frequency Latina. “Si nous nous éloignons pour éviter la propagation des infections, à partir du 15 février, nous reviendrons à la situation antérieure.”

Jusqu’à mardi, les personnes infectées totalisaient 1 107 239 personnes, soit près de 10% de plus par rapport à fin décembre. Les décès sont passés à 40 107, soit environ 220 de plus en un jour, presque au niveau d’août lorsque le Pérou a atteint le pic d’infection, selon les données officielles.

LA DATE D’ÉLECTION EST TENUE

Les quarante-deux semaines, au cours desquelles seuls les centres de services de base tels que l’alimentation, les pharmacies et les banques fonctionneront avec une capacité de 40%, ont été annoncées moins de trois mois avant les élections présidentielles et législatives du 11 avril.

Bermúdez a déclaré que la date des élections était respectée, même si les candidats ne pourront pas faire campagne en personne dans les régions à «risque extrême». “Nous terminons les protocoles sanitaires pour les campagnes électorales”, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Culture, Alejandro Neyra, a déclaré que les obligations de 600 soles (166 dollars) à 4,2 millions de familles commenceront à être livrées à la population dans les prochains jours et que l’extension des «impôts et hommages» sera pour la « les personnes physiques et morales des 10 régions en quarantaine totale.

“Nous demandons de garder la population très calme”, ​​a déclaré Neyra dans une interview à la station de radio locale RPP. “Ces obligations pourraient prendre quelques jours à se collecter, ne vont pas encore aux banques.”

Des images télévisées ont montré des centaines de personnes faisant la queue dans des magasins de produits de base à Lima, avec près d’un tiers des 33 millions d’habitants du Pérou. Des militaires sont descendus dans la rue pour faire appliquer les protocoles sanitaires dans les transports publics quelques jours après l’emprisonnement.

Dans l’annonce de la nouvelle quarantaine, le président Sagasti a déclaré que l’arrivée des premiers vaccins Sinopharm est attendue pour les prochains jours et qu’il “mettra son épaule” pour vacciner. “Je suis un homme de science, je crois aux progrès de l’humanité, et je serai l’un des premiers à me faire vacciner.” (Rapport de Marco Aquino, édité par Manuel Farías)