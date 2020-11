(Plus d’information)

Par Brenda Goh et Winni Zhou

SHANGHAI, 4 novembre (.) – Les importations cumulées de marchandises de la Chine dépasseront 22000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, et le pays accélère son ouverture malgré la pandémie mondiale de coronavirus, a déclaré mercredi le président chinois Xi Jinping.

Xi a pris la parole par message vidéo lors de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale d’importation de Chine à Shanghai, affirmant que le monde ne devrait pas laisser le protectionnisme saper l’ordre international.

“Nous devons adopter une position constructive pour réformer le système de gouvernance économique mondiale et promouvoir une économie mondiale ouverte”, a-t-il déclaré via un message vidéo.

“Avec une population de 1,4 milliard d’habitants et un groupe de revenu médian supérieur à 400 millions, la Chine est le plus grand marché du monde avec le plus grand potentiel. La Chine devrait importer un volume cumulé de marchandises d’une valeur de plus de 22 milliards. dollars dans les 10 prochaines années. “

La Chine a choisi d’aller de l’avant avec son salon annuel des importations cette année, un événement commercial rare en personne pendant la pandémie, bien qu’avec des limites de capacité strictes et des restrictions sanitaires. Les analystes ont déclaré que c’était un signe que le pays était ouvert aux affaires.

Le pays deviendra la seule grande économie à croître cette année après avoir largement contrôlé l’épidémie, suite à son émergence dans la ville centrale de Wuhan l’année dernière.

M. Xi a indiqué que la Chine voulait faire de son marché “le marché mondial” tout en s’orientant vers un nouveau modèle économique de “double circulation”. Par exemple, cela réduira les restrictions à l’importation du pays, traitera toutes les entreprises enregistrées en Chine sur un pied d’égalité et signera davantage d’accords commerciaux avec d’autres pays, a-t-il déclaré.

(Reportage de Brenda Goh et Winni Zhou; édité en espagnol par Gabriela Donoso / Marion Giraldo)