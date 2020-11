(Mise à jour avec contexte, détails et citations. Ajouter la signature de l’auteur et BRUXELLES à la provenance)

Par Gabriela Baczynska et Elizabeth Piper

BRUXELLES / LONDRES, 30 novembre (.) – La Grande-Bretagne et l’Union européenne se sont avertis lundi que le temps était compté pour un accord commercial sur le Brexit, avec de grandes lacunes à combler en termes d’aides d’État , application de la loi et pêche.

Le Royaume-Uni quittera l’UE le 31 décembre, lorsqu’une période transitoire d’adhésion informelle se terminera après son départ officiel en janvier, et les parties tentent de parvenir à un accord réglementant environ 1 billion de dollars de commerce annuel.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui s’attaque également au pire nombre de morts en Europe du COVID-19, a déclaré qu’un accord serait préférable, mais la Grande-Bretagne, qui a rejoint l’UE en 1973, prospérerait même sans lui.

Les discussions à Londres ce week-end ont été “assez difficiles” et “d’énormes divergences” ont persisté sur la pêche, le commerce équitable et le règlement des différends, a déclaré une source européenne.

“Le temps presse”, a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney.

Faisant écho à ses propos, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que certains États membres de l’UE perdaient patience.

“Nous n’avons pas besoin d’un accord à n’importe quel prix et nous l’avons clairement indiqué … Un accord est dans l’intérêt de tous”, a-t-elle déclaré.

Le porte-parole de Johnson a déclaré qu’il y avait eu des progrès, mais “il y a encore des divergences sur des questions (comme) la pêche et des règles du jeu équitables”.

“Nous voulons essayer de parvenir à un accord de libre-échange le plus rapidement possible, mais nous avons clairement indiqué que nous ne changerons pas notre position de négociation”, a déclaré le porte-parole.

Un accord commercial permettrait non seulement de sauvegarder le commerce, mais également de renforcer la paix dans l’Irlande du Nord sous domination britannique, mais certaines perturbations se produiront presque certainement aux points frontaliers les plus fréquentés de l’UE et du Royaume-Uni.

Si un accord n’est pas trouvé, les frontières seront affectées, les marchés financiers seront affectés et les chaînes d’approvisionnement délicates qui s’étendent à travers l’Europe et au-delà de ses frontières seront affectées, tout comme le monde, qui au coût économique énorme de l’épidémie de COVID-19. (Informations de Guy Faulconbridge et Kate Holton; édité par James Davey, William Maclean; traduit par Jorge Martínez Édité en espagnol par Javier López de Lérida)