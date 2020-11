(Ajouter des citations, des détails et du contexte)

WASHINGTON, 20 novembre (.) – Le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin a défendu vendredi sa décision de mettre fin à plusieurs programmes clés de la Réserve fédérale alimentés par la pandémie le 31 décembre, assurant que le Congrès devrait utiliser le de l’argent pour aider les petites entreprises du pays avec des subventions.

Le président de la Fed, Jerome Powell, et le chef de la Fed, Charles Evans, ont critiqué la décision du Trésor, assurant que les programmes – bien que n’étant pas largement utilisés – fournissent une sauvegarde importante pour l’économie.

Mnuchin a déclaré à Powell dans une lettre jeudi que les 455 milliards de dollars alloués au Trésor au printemps en vertu de la loi CARES – qui comprend une aide aux prêts d’urgence aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux gouvernements locaux – devraient être reversés à disposition du Congrès pour une réaffectation.

S’adressant à CNBC, Mnuchin a déclaré que le Congrès avait toujours pensé à mettre fin aux programmes de prêt le 31 décembre, tout en essayant de garantir aux marchés que la Fed et le Trésor disposent de suffisamment d’outils pour soutenir l’économie.

“Les marchés devraient être très à l’aise car il nous reste encore beaucoup de capacité”, a déclaré Mnuchin, ajoutant que le Trésor pourrait réactiver l’initiative en utilisant le Fonds d’échange de stabilisation (FSE), parfois utilisé par son département.

“Si une réactivation est nécessaire, nous avons une capacité de plus de 800 000 millions de dollars, donc je pense que c’est un très bon bazooka”, a-t-il déclaré. Les 800 milliards de dollars seraient atteints en combinant le FSE avec le capital restant dans les programmes de la Fed.

Mnuchin a nié que la décision vise à ajouter des complications à la future administration du président élu démocrate Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier.

“Nous n’essayons pas d’entraver quoi que ce soit”, a déclaré Mnuchin, ajoutant que son ministère travaillera en étroite collaboration avec le nouveau gouvernement “si les choses sont certifiées”.

Il a ajouté que lui et le chef d’état-major de la Maison Blanche, Mark Meadows, s’entretiendraient avec les dirigeants républicains au Congrès plus tard vendredi et redoubleraient d’efforts pour adopter davantage de mesures de relance.

“Nous voulons que le Congrès se réapproprie cet argent”, a-t-il déclaré.

(Reportage d’Andrea Shalal et David Lawder; édité en espagnol par Manuel Farías)