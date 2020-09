JACKSON, Mississippi – Le bureau du procureur général du Mississippi abandonne son dossier contre Curtis Flowers, un homme noir qui a été jugé six fois pour le même crime par un procureur blanc.

L’affaire a attiré l’attention nationale l’année dernière alors qu’elle était soumise à la Cour suprême des États-Unis après avoir fait l’objet de « In The Dark », un podcast d’enquête populaire.

Flowers, accusé d’avoir tué quatre personnes dans un magasin de meubles à Winona en 1996, a maintenu son innocence pendant plus de deux décennies alors que son cas était passé par un nombre sans précédent de procès, le plus dans l’histoire moderne des États-Unis.

«Aujourd’hui, je suis enfin libéré de l’injustice qui m’a laissé enfermé dans une boîte pendant près de 23 ans», a déclaré vendredi Flowers, 50 ans, dans un communiqué. «On m’a demandé si j’avais jamais pensé que ce jour viendrait. J’ai eu la chance d’avoir une famille qui ne m’a jamais abandonné et avec eux à mes côtés, je savais que ce serait le cas.

Curtis Flowers lors d’une audience sur le cautionnement à Winona, Mississippi, le lundi 16 décembre 2019.

L’un des avocats de Flowers a noté l’importance du licenciement alors que les manifestants manifestaient aux États-Unis et dans le monde contre les meurtres de Noirs par la police.

Le limogeage « ajoute une autre preuve importante que 145 ans après le Civil Rights Act de 1875, un démagogue récalcitrant ne sera plus en mesure d’arrêter les forces de transformation au Mississippi et à l’échelle nationale, appelant à l’équité raciale pour remplacer la suprématie blanche en tant que système judiciaire principe d’organisation », a déclaré l’avocat Henderson Hill.

Un nombre « sans précédent » de procès causés par des annulations de procès et une faute du procureur

Le procureur, le procureur du district du cinquième circuit, Doug Evans, a jugé Flowers à plusieurs reprises car il n’a pas réussi à convaincre les jurys de la culpabilité de Flowers et n’a pas réussi à faire respecter les condamnations. Deux procès se sont soldés par des jurys suspendus et quatre condamnations ont été annulées parce que les juridictions supérieures ont trouvé des preuves d’inconduite du parquet.

Juin 2019: La condamnation de Curtis Flowers annulée: la famille et l’avocat ravis

Juin 2019: La Cour suprême annule la condamnation de Curtis Flowers, jugée 6 fois pour meurtre, invoquant le racisme dans la sélection du jury

En juin 2019, la Cour suprême des États-Unis a annulé la plus récente condamnation de Flowers en 2010 après avoir conclu qu’Evans avait délibérément travaillé pour empêcher les futurs jurés noirs de siéger lors de la sélection du jury.

En décembre, Flowers a été autorisé à marcher librement sous caution et à retourner dans sa famille pour la première fois en deux décennies, alors qu’ils attendaient de voir s’il ferait l’objet d’un procès une septième fois.

Les avocats de Flowers ont cherché à retirer Evans de l’affaire. Le procureur s’est discrètement retiré en janvier face à l’opposition et l’affaire de Flowers a été soumise au bureau du procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, pour examen.

Fitch a déposé une requête pour rejeter l’acte d’accusation de Flower vendredi et elle a été approuvée par le juge Joseph Loper.

«L’affaire contre Curtis Flowers n’a jamais eu de sens», a déclaré l’avocat de Flowers, Rob McDuff du Mississippi Center for Justice. «Il avait 26 ans sans casier judiciaire et rien dans son histoire ne suggérait qu’il commettrait un crime comme celui-ci. Au fil du temps, encore plus de preuves ont émergé pour corroborer son innocence. Cette poursuite était viciée depuis le début et entachée de discrimination raciale. Cela n’aurait jamais dû se produire et durer trop longtemps, mais nous sommes heureux que ce soit enfin terminé.

Vangela Wade, président-directeur général du Mississippi Center for Justice, a déclaré que les procureurs de district détiennent beaucoup de pouvoir dans les décisions de mise en accusation, la mise en liberté sous caution, la négociation de plaidoyer, le procès et la détermination de la peine.

Wade a appelé à une « lutte plus profonde contre le racisme » dans le système de justice pénale de l’État.

« Le Mississippi doit réformer notre système de justice pénale de bas en haut, en commençant par éliminer les préjugés raciaux dans le pouvoir discrétionnaire des poursuites », a déclaré Wade.

Pourquoi l’AG a-t-il décidé d’abandonner les frais?

Fitch a déposé une requête vendredi pour rejeter l’acte d’accusation contre Flowers, invoquant un manque de témoins et l’existence d’autres suspects.

Dans les documents déposés au tribunal, le bureau du procureur général a déclaré que tous les principaux témoins qui avaient témoigné contre Flowers dans le passé étaient décédés ou avaient fait des déclarations contradictoires dans le dossier.

«… Le seul témoin qui a présenté une preuve directe de culpabilité a rétracté son témoignage antérieur, admettant qu’il mentait quand il a dit que M. Flowers avait fait des aveux dans la prison des meurtres.»

Une grande partie des nouvelles preuves de l’innocence de Flowers provenait de l’enquête menée par « In the Dark », ont déclaré les avocats de Flowers.

Les meurtres de Tardy Furniture: que s’est-il passé?

Le matin du 16 juillet 1996, le propriétaire de Tardy Furniture et trois employés ont été abattus dans le style d’une exécution à la tête.

Les victimes étaient Bertha Tardy, 59 ans; Carmen Rigby, 45 ans; Roberty Golden, 42 ans; et Derrick Stewart, 16 ans, connu sous le nom de «Bobo». Tous étaient morts sur les lieux sauf Derrick, qui s’est battu pour sa vie pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’il succombe à ses blessures.

Les éléments de preuve recueillis sur les lieux par les enquêteurs comprenaient une empreinte de pas sanglante et des balles. Près de 400 $ manquaient dans le tiroir-caisse.

La police a arrêté Flowers plusieurs mois plus tard. Il a été inculpé de quatre chefs de meurtre qualifié.

Flowers avait travaillé au magasin pendant une courte période avant d’être licencié, et les procureurs avaient dépeint Flowers comme un employé mécontent qui cherchait à se venger.

