Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. . / EPA / LOUISA GOULIAMAKI

Athènes, 4 janvier . .- Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a ouvert la nouvelle année avec un remaniement du gouvernement, qui ne propose pas de changements dans les ministères de première ligne, mais élargit le rôle du groupe conservateur dans l’exécutif.

Le remodelage a été annoncé par le nouveau porte-parole du gouvernement, Jrístos Tarantilis, depuis 2019 député de la Nouvelle Démocratie et professeur à la Faculté d’économie et de commerce de l’Université d’Athènes, qui remplace Stelios Petsas, qui devient vice-ministre de l’Intérieur.

La plupart des changements se sont produits au niveau des vice-ministères, dont le nombre est en augmentation, et il y a également eu des mouvements de portefeuille.

Ainsi, le ministre de l’Énergie et de l’Environnement jusqu’alors, Kostis Jatsidakis, passe au portefeuille du travail, tandis que l’actuel titulaire, Yannis Vrutsis, est l’un des deux ministres qui restent en dehors du gouvernement.

Le second est celui de l’Intérieur – un portefeuille qui en Grèce n’inclut pas la direction des forces de sécurité – Takis Theodorikakos, qui est remplacé par Makis Voridis, jusqu’à présent ministre de l’Agriculture. Son département est assumé par le député de la Nouvelle Démocratie Spilios Libanos.

C’est aujourd’hui le premier remodelage qui inclut des changements ministériels depuis que Mitsotakis a pris ses fonctions en juillet 2019, après que la Nouvelle Démocratie a obtenu la majorité absolue aux élections législatives.

À la fin de l’année dernière, il y a eu un premier mouvement au sein de l’exécutif qui n’a inclus que quelques petits changements de vice-ministres.

Selon les médias locaux, les rangs du groupe parlementaire conservateur réclament depuis longtemps un rôle accru du parti au sein de l’exécutif, où désormais tous les vice-ministres sont des députés.