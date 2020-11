Moderna Inc. était lundi pour demander aux régulateurs américains et européens d’autoriser l’utilisation d’urgence de son vaccin COVID-19, après que de nouveaux résultats ont confirmé qu’il offre une protection robuste, intensifiant la course à commencer à administrer des injections au fur et à mesure que la pandémie de coronavirus progresse.

Plusieurs candidats vaccins doivent réussir pour que le monde arrête la pandémie, qui a pris un second souffle aux États-Unis et en Europe. Les hôpitaux américains ont atteint leurs limites alors que le pays enregistre plus de 160 000 nouveaux cas par jour et plus de 1 400 décès par jour. Depuis son apparition il y a un an en Chine, le virus a tué plus de 1,4 million de personnes dans le monde.

Moderna est derrière Pfizer et son partenaire allemand BioNTech pour tenter de commencer à vacciner la population américaine en décembre. Les régulateurs britanniques évaluent également l’injection de Pfizer et une autre de l’université d’Oxford et du partenariat AstraZeneca.

Moderna a créé ses doses avec les National Institutes of Health des États-Unis et avait déjà reçu de bons signaux en travaillant, mais a déclaré qu’elle avait obtenu les résultats finaux dont elle avait besoin au cours du week-end, montrant que le vaccin est plus que 94%.

Sur les 196 cas de COVID-19 impliqués dans cette vaste étude, 185 étaient des participants qui ont reçu un placebo et 11 ont reçu le vaccin réel. Les seuls à tomber gravement malades – 30 participants, dont un décédé – avaient reçu de faux vaccins, a déclaré le Dr Tal Zaks, directeur médical de la société basée à Cambridge, dans le Massachusetts.

Lorsqu’il a appris les résultats, “je me suis permis de pleurer pour la première fois”, a déclaré Zaks à l’Associated Press. «Rien que lors de la répétition, nous avons déjà sauvé des vies. Imaginez l’impact lorsque le nombre de personnes qui peuvent obtenir ce vaccin se multiplie ».

Moderna a déclaré que l’efficacité du vaccin et un bon dossier de sécurité, avec des effets secondaires temporaires de type grippal, signifient que le fabricant de médicaments a satisfait aux normes fixées par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA by son acronyme en anglais) pour une utilisation d’urgence avant la fin de la phase finale des tests. L’Agence européenne des médicaments a indiqué qu’elle était également disposée à donner une autorisation “conditionnelle”.

La FDA a promis qu’avant de décider de déployer un vaccin COVID-19, ses conseillers scientifiques débattront publiquement pour savoir s’il existe suffisamment de preuves derrière chaque candidat vaccin.

