(.)

Le laboratoire Moderne a indiqué qu’il demandera ce lundi aux régulateurs américains et européens de autorisez l’utilisation d’urgence de votre vaccin COVID-19, puisque les résultats d’un Une nouvelle étude confirme que les vaccins offrent une forte protection, augmentant la course pour lancer des vaccins limités alors que le déchaînement du coronavirus s’aggrave.

Moderna est juste derrière Pfizer et son partenaire allemand BioNTech qui cherchent à commencer les vaccinations aux États-Unis en décembre. De l’autre côté de l’Atlantique, les régulateurs britanniques évaluent également le vaccin Pfizer et un autre d’AstraZeneca.

Moderna a créé ses vaccins avec les National Institutes of Health des États-Unis et savait déjà qu’ils fonctionnaient, mais elle a dit obtenu les résultats finaux nécessaires au cours du week-end suggérant que le vaccin est plus de 94% d’efficacité.

De 196 cas de COVID-19 à ce jour dans leur vaste étude américaine, 185 étaient des participants à l’essai qui ont reçu le placebo et 11 qui ont reçu le vaccin réel.

Il jette un 94,1% d’efficacité, similaire aux 94,5% des semaines signalées, lorsque l’étude a signalé 95 infections.

Le logo de Moderna se reflète dans une goutte sur une aiguille de seringue dans cette illustration prise le 9 novembre 2020. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Les seules personnes gravement malades – 30 participants, dont un décédé – avaient reçu la fausse dose.a déclaré le Dr Tal Zaks, directeur médical de l’entreprise à Cambridge, Massachusetts. Cela indiquerait que le vaccin, en plus de prévenir l’infection, protégerait également l’organisme contre les cas graves.

Si la FDA autorise une utilisation d’urgence, Moderna s’attend à avoir 20 millions de doses prêtes pour les États-Unis d’ici la fin de l’année. Les destinataires auront besoin deux doses (appliquées à 28 jours d’intervalle), cela suffit donc pour 10 millions de personnes. De son côté, Pfizer prévoit de disposer de 50 millions de doses dans le monde en décembre. La moitié d’entre eux – ou assez pour 12,5 millions de personnes – sont destinés aux États-Unis. De cette façon, plus de 20 millions d’Américains pourraient recevoir la première dose avant la fin de l’année, si les deux applications réussissent avec la FDA.

Moderna a déclaré que l’efficacité des vaccins et le bon bilan de sécurité à ce jour – avec seulement des effets secondaires temporaires, semblable à la grippe – signifie qu’ils satisfont aux exigences fixées par la Food and Drug Administration des États-Unis pour une utilisation d’urgence avant la fin de la phase finale des tests. L’Agence européenne des médicaments, la version européenne de la FDA, a noté qu’elle était également ouverte à une autorisation d’urgence plus rapide.

Bien que cette formule utilise la même technologie que l’ARN messager de Pfizer, elle ne nécessite pas de températures inférieures à 70 degrés en dessous de zéro, de sorte que son transport et son stockage seraient moins chers et accessibles aux zones rurales ou aux économies en développement.

nouveautés en développement …