Le technicien de Monterrey, Antonio Mohamed. . / Archives

Monterrey (Mexique), 20 novembre . .- L’Argentin Antonio Mohamed, entraîneur de Monterrey, a affirmé que ses joueurs ont montré qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans les moments décisifs et c’est pourquoi ils sont favoris face à Puebla lors des playoffs d’Apertura.

“Dans ces matchs, mon équipe obtient un plus de hiérarchie, c’est pourquoi nous sommes favoris, à cause de cela et parce que nous finissons mieux dans le tableau. Nous sommes habitués à cette pression”, a déclaré l’entraîneur avant le match de barrage d’Apertura.

Monterrey accueillera Puebla ce dimanche dans un match à élimination directe pour tenter de se qualifier pour la phase finale du football mexicain qui débutera au milieu de la semaine prochaine.

Les Rayados ont terminé la saison régulière à la cinquième étape et c’est pourquoi ils ont le droit de disputer ce match de repêchage à domicile contre un Puebla qui a terminé le tournoi en douzième position.

Mohamed a assumé l’obligation de son équipe d’avancer et a souligné à quel point ses hommes sont habitués à faire face à la pression de ces engagements.

“Nous vivons avec la même pression que ce soit le rival, comme maintenant Puebla, ou que ce soit l’Amérique ou Cruz Azul, car nous avons l’obligation d’être au sommet. Nous n’avons pas que de la pression dans ce match; c’est pourquoi nous y sommes habitués”, stressé.

En saison régulière, Monterrey a reçu et battu Puebla 3-1 lors de la 14e journée, un match qui, selon Mohamed, aura servi l’équipe dirigée par le Péruvien Juan Reynoso pour sa visite ce dimanche.

“C’est un match différent du tournoi, bien qu’ils aient l’expérience de nous avoir affrontés; c’est pourquoi nous les attendons d’une manière différente. Nous avons gagné ce match, mais à 2-1, ils ont eu l’occasion de faire match nul et je pense qu’ils auraient dû en tirer des leçons” .

Le secret pour ne pas avoir peur, a prévenu Mohamed, sera d’avoir une visée affinée contre le but rival.

“Nous devons définir le jeu, nous ne pouvons pas avoir d’options claires et ne pas le mettre en place, car nous donnons des attentes aux rivaux, c’est ce que nous avons appris le plus tout au long du tournoi.”

Selon le barreur, à ce stade de la compétition, il n’y a plus de différence entre ce match de repêchage et celui de ce que le football mexicain appelle Liguilla.

“Nous prenons ça comme s’il s’agissait d’un match de Liguilla, nous savons que si nous ne faisons pas bien les choses dimanche, nous serons éliminés. Les matches à élimination directe sont bons pour nous, nous en avons l’expérience.”