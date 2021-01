/ .

L’Institut National de la Santé, INS, vient de publier via son compte Twitter le premier rapport préliminaire de brûlures depuis le jour du 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021, ce qui laisse un solde de 103 blessés, jusqu’à 16h00 aujourd’hui. Le chiffre contraste largement avec celui de 2019, où 325 blessures ont été enregistrées en raison d’une mauvaise manipulation de la poudre à canon.

Selon le rapport, qui n’est mis à jour qu’une fois toutes les 24 heuress, 43 de ces incidents ont été enregistrés pendant la nuit de la célébration, tandis que 60 correspondent au petit matin immédiatement après. De même, il a été signalé que les départements qui ont le plus contribué à ces chiffres sont Valle, Tolima, Antioquia et Nariño.

Ainsi, une réduction significative des cas est enregistrée si les chiffres 2020 sont comparés à ceux de 2019: cette année, 538 cas au total ont été enregistrés contre 777 par le passé, ce qui implique une réduction de 30,76%; Parmi ceux-ci, 187 correspondent à des brûlures chez les mineurs, ce qui représente une baisse de 24,60 points de pourcentage par rapport à 248 au cours de la dernière période. Cependant, il y a eu plus de décès: cinq contre un.

D’autres réductions importantes concernent la consommation d’alcool, où 142 adultes ont été blessés par poudre à canon alors qu’ils étaient sous l’influence de l’alcool, ce qui signifie 94 personnes de moins que pendant la période 2019-2020; et 11 mineurs brûlés en compagnie d’un adulte en colère, quatre de moins que pendant cette période.

Tel que publié par l’INS, l’activité qui a fait le plus de blessures à ce jour est la manipulation de la poudre à canon, qui est liée à 65,2% des cas. Il est suivi de l’observation de la même chose, avec 19,9%, le stockage avec 3,9%, le transport avec 1,7%, les ventes avec 0,9% et la fabrication avec 0,4%. cent. Les 8 pour cent restants sont attribués à d’autres causes non précisées.

/

De même, on a appris que dans 92% des blessures connues à ce jour sont considérées comme des brûlures. Parmi ceux-ci, d’autres apparaissent comme des lacérations, survenues dans 69,1% des cas, des contusions dans 30,5%, des amputations dans 13,2%, des lésions oculaires dans 6, 5% et des dommages auditifs 2,4% du temps.

Enfin, le rapport rend compte des articles pyrotechniques qui ont causé le plus de dégâts, les bacs étant responsables de 32,3% des brûlures enregistrées pendant la période de surveillance intensifiée. Ensuite, il y a les flyers avec 12,6%, les fusées avec 9,7%, les volcans avec 5,9%., les sparklers avec 2,6%, les sifflets avec 2,6% et les ballons avec 0,6%. Il y a 25,8 pour cent de discriminés comme «autres» et 5,6 pour cent pour lesquels il n’y a pas de données.

L’une des villes qui ont le plus brûlé le 31 décembre était Cali, où quatre cas ont été enregistrés, pour compléter un total de 25 pendant la période des fêtes. Le même numéro a été présenté à Bogotá, qui a clôturé l’année avec un solde de 40 blessés.

Au niveau départemental, la vallée continue de mener, avec 62 brûlés le mois dernier. Ils sont suivis d’Antioquia avec 57 (12 dans les dernières 24 heures), Nariño avec 52 et Tolima avec 49. À tout le moins, il faut noter qu’il n’y a pas eu de brûlures à Guaviare ou dans le quartier spécial de Santa Marta. Un seul coup; Cartagena, Buenaventura et Casanare ont fait deux blessés chacun et Amazonas et Meta en ont enregistré trois par territoire.

Lisez aussi: C’est ainsi que s’est déroulé le concert virtuel du Nouvel An de Silvestre Dangond