15 minutes. A midi le mercredi 20 janvier, le démocrate Joe Biden sera proclamé quarante-sixième président des États-Unis (USA) lors d’une cérémonie d’investiture en faste mais sans foule sur l’esplanade du Mall of Washington, entouré d’un déploiement de forces sécurité sans précédent.

C’est un guide de la cérémonie d’inauguration, à laquelle la majorité des membres du Congrès et des juges de la Cour suprême devraient assister. Aussi, les anciens présidents Barack Obama et son épouse Michelle, George W. Bush et son épouse Laura, ainsi que Bill Clinton et son épouse Hillary. Cependant, le président sortant, Donald Trump, ni son épouse Melania ne seront pas présents.

10h00 (15h00 GMT)

Un programme virtuel commence, réalisé par l’actrice et présentatrice afro-américaine, Keke Palmer. Il comprend également un message de Jill Biden, l’épouse du président élu, qui est enseignante, adressé aux enfants et aux jeunes, sur l’histoire de la présidence américaine.

11h00 (16h00 GMT)

Le président élu Joe Biden arrive au Capitole.

11h15 (16h15 GMT)

Les cérémonies d’inauguration de Biden commencent sur une estrade montée sur la façade ouest du Capitole. Leo J. O’donovan, prêtre jésuite et ancien président de l’Université de Georgetown, prononcera une invocation religieuse.

Ensuite, Andrea Hall, la première femme afro-américaine à atteindre le grade de capitaine du service d’incendie de South Fulton en Géorgie, récitera le serment d’allégeance.

Lady Gaga pour chanter l’hymne national et la poétesse Amanda Gorman lira ses vers composés pour cette occasion. Gorman, le premier jeune poète lauréat en 2017, a souffert, comme Biden, d’un trouble d’élocution.

Ensuite, Jennifer Lopez et le chanteur country Garth Brooks apporteront leur contribution musicale. Silvester Beaman, pasteur de l’Église épiscopale méthodiste africaine, donnera une bénédiction.

11 h 55 (16 h 55 GMT)

La juge Sonia Sotomayor, le premier magistrat de la Cour suprême hispanique, prêtera serment de Kamala Harris, la première femme d’ascendance indienne et afro-caribéenne à occuper la vice-présidence américaine.

Harris jurera son allégeance à la Constitution sur 2 Bibles. L’un appartenait à un ami de sa famille et un autre appartenait à Thurgood Marshall, le premier juge afro-américain de la Cour suprême.

12h00 (17h00 GMT)

Dès que l’horloge sonnera midi, le juge en chef John Roberts prêtera le serment constitutionnel que Biden prononcera de sa main sur une édition de 1893 de la Bible, tenue par sa femme.

Cérémonie d’inauguration de Biden au Capitole Il se terminera par un discours que le nouveau président adressera à la nation, tourné vers la grande esplanade de Central Park, le Mall of Washington.. Il sera couvert de milliers de drapeaux américains et encerclé par des troupes militaires.

Biden et la Première Dame Jill, avec Harris et son mari Doug Emhoff, passeront en revue une formation militaire avec des escouades des 4 forces armées, en l’honneur du transfert pacifique du pouvoir à un nouveau commandant en chef. Ils déménageront au cimetière national d’Arlington pour déposer une couronne sur la Tombe du soldat inconnu.

Entourés d’une escorte militaire honoraire, Biden et Jill, accompagnés de Harris et Emhoff, se rendront ensuite à la Maison Blanche, dont quelques heures avant l’ancien président Trump, qui a refusé de participer à la transmission de commandement, sera parti.

Dans l’après-midi, il y aura des célébrations et des performances artistiques dans tout le pays. À partir de 20h30 (01h30 GMT jeudi), Tom Hanks, Eva Longoria et Kerry Washington présenteront un spectacle virtuel de 90 minutes, dans lequel seront présents Bruce Springsteen, John Legend, Jon Bon Jovi, Foo Fighters. , Demi Lovato, Ant Celmons, Ozuna, Luis Fonsi et Lin-Manuel Miranda, entre autres.