L’entraîneur mexicain de Monterrey, Javier Aguirre. . / Luis Tejido / Archives

Mexique, 11 janvier . .- Javier Aguirre, avec les Rayados de Monterrey, et Santiago Solari, avec América, ont remporté leurs matchs le premier jour et ont pris un bon départ en tant qu’entraîneurs dans le tournoi Clausura 2021 de football mexicain.

Aguirre est retourné au Mexique après 18 ans hors du pays, principalement en Espagne, où il a dirigé quatre équipes, dont l’Atlético de Madrid; dans le premier match, son Monterrey a battu Atlas 0-2. Bien que ce soit la seule boîte qui ait gagné sur le terrain de quelqu’un d’autre, le stratège n’était pas satisfait du résultat.

“Nous manquions d’audace avec le ballon à tel point qu’avec 10, ils ont mieux joué que nous”, a-t-il déclaré en fin de match, décidé par deux buts de l’Argentin Rogelio Funes Mori.

Solari est retourné au football mexicain, dans lequel il a joué pour Atlante en 2009, et bien qu’il ait entraîné dans les tribunes parce qu’il n’a pas encore la permission de travailler dans le pays, il a guidé l’América vers une victoire 2-1 sur San Luis.

Contre la branche mexicaine de l’Atlético de Madrid, les Águilas de Solari l’ont emporté avec des cibles des Mexicains Mauro Lainez et Sebastián Córdova.

En plus des Rayados et des azulcremas, à la date initiale du championnat, il y avait quatre autres vainqueurs, Toluca, vainqueur 3-1 de Querétaro, Tigres UANL, vainqueur 2-0 du champion León, Mazatlán, vainqueur 3-2 de Necaxa et Santos Laguna, qui a mené 1-0 contre Cruz Azul.

Dirigé par l’Argentin Hernán Cristante, Toluca est devenu le premier leader, avec plus de buts marqués que Monterrey et Tigres avec lesquels ils ont la même différence de buts.

Le Mexicain Kevin Castañeda, l’Argentin Pedro Canelo et l’Equatorien Michael Estrada ont reflété avec des buts la supériorité de Toluca, qui, selon la vidéo, a bénéficié de deux décisions arbitrales controversées qui auraient pu être des buts du rival.

Plus clair était le triomphe samedi des Tigres sur le monarque León, qui a subi sa courte pré-saison et a été dépassé par les champions de la Concacaf avec des buts du Français André Pierre Gignac et du Paraguayen Carlos González.

Vendredi, Mazatlán a battu Necaxa avec un but décisif du Brésilien Camilo Sanvezzo et dimanche, Santos Laguna a battu les Azules avec un but élégant du Chilien Diego Valdés.

Dans d’autres résultats, vendredi, Tijuana a fait match nul et vierge avec les Pumas UNAM et Puebla, 1-1 avec Chivas de Guadalajara.

Ce lundi, l’Argentin Mauro Quiroga a marqué un but de dernière minute et a sauvé Pachuca d’un match nul 1-1 dans son stade contre le Juárez FC.

Le tournoi reprendra le week-end prochain avec la deuxième date à laquelle joueront Necaxa-San Luis et Juárez FC-Tijuana, vendredi; Guadalajara-Toluca, Cruz Azul-Puebla et Monterrey-America, samedi; Pumas UNAM-Mazatlán, Santos Laguna-Tigres UANL et Querétaro-Atlas, dimanche, et León-Pachuca, lundi.