La Le bureau du procureur de Nayarit est revenu pour sécuriser deux ranchs de l’ancien gouverneur de l’entité, Roberto Sandoval Castañeda, Quelle valeur ajouté environ 170 millions de pesos. Dans l’un d’eux, appelé La Cantera, l’homme politique a exposé les chevaux pur-sang qu’il a acquis à la suite de son prétendu enrichissement illicite.

Ces propriétés sont déjà sous la protection du Comité des biens assurés, confisqués et abandonnés de l’État. Selon un rapport du parquet, à la Fundación Ríe y La Cantera, il était possible d’inventorier et d’inspecter des objets de grande valeur.

“Les objets seront valorisés et intégrés dans la quantification du patrimoine illicite et injustifié de Roberto Sandoval Castañeda; pour leur luxe excessif, ils en sont une preuve de plus», A déclaré l’unité ministérielle, tout en ajoutant, suivra la voie légale pour que les propriétés et le bétail soient intégrés dans le trésor public et aux habitants de Nayarit en réparation des dommages.

Pour les vidéos et photos partagées, vous pouvez voir des statues de chevaux et même un jaguar. Autre Œuvres d’art Huichol, photos de chevaux aux formats imposants, abondent à La Cantera.

L’Unité de renseignement financier (UIF) du ministère des Finances a annoncé qu’elle maintenait le blocage de 42 comptes bancaires de l’ancien gouverneur de l’extraction des PRI, en raison de ses liens présumés avec la CJNG (Photo: Capture d’écran)

Aussi bien que autoportraits, bustes, sculptures. En plus des montures avec les mêmes motifs des peuples autochtones. le selles d’équitation brodées, en plus d’autres objets similaires accroché à des crochets, entre les brides et les rênes; avec divers ornements et de différentes couleurs.

Il met en évidence une monture qui avait déjà été signalée comme plaquée or et incrustée de diamants, marquée du nom de son propriétaire, ainsi que de ses initiales où se trouvent les bijoux. Cette pièce extravagante a été apportée de Sinaloa, selon la presse en 2017. Dans le cercle de la corne ou du pommeau, l’écu de Nayarit et de la légende, gouverneur de l’état de Nayarit, est dessiné en majuscules.

L’année dernière, en juin, le magazine Proceso a publié une chronique de La Cantera, le paradis équestre de l’ancien gouverneur Sandoval. Selon ce médium, de n’avoir que deux animaux créoles lorsqu’il s’est présenté à la mairie de Tepic (2008), le politicien avait 800 pure race espagnole à la fin de son mandat de gouverneur de Nayarit (2017).

Pendant une décennie, Il a repris le ranch luxueux, d’environ 40000 mètres carrés, ainsi que d’autres propriétés, probablement pour ses liens avec le crime et en utilisant sa position pour s’enrichir..

Il met en évidence un cadre qui avait déjà été signalé comme plaqué or et incrusté de diamants, marqué du nom de son propriétaire, ainsi que de ses initiales, où se trouvent les bijoux (Photo: Capture d’écran)

Une sculpture métallique du Christ se trouve à l’entrée de La Cantera. Sur la piste de danse couverte, le politicien s’est entraîné à la danse à cheval. Selon l’hebdomadaire, il y a 68 écuries luxueuses où il a gardé de beaux animaux d’Espagne, amené avec un instructeur pour les former. En plus de 62 installations similaires, mais souterraines.

En ce lieu il y avait un grand miroir pour observer la posture du cavalier et le travail du cheval. Aussi construit un salon rectangulaire bordé de bois précieux, plus une cheminée en pierre. Là Les invités spéciaux du gouverneur étaient présents, tels que Saúl El Canelo Álvarez, Joan Sebastian, Julión Álvarez, Pepe Aguilar et Ricardo Montaner; ils ont apprécié les concours hippiques.

le sien le paradis des éleveurs avait un tapis roulant pour leurs chevaux, des maillots de bain, un magasin d’alimentation, un autre où les selles et les crochets pour les rênes étaient conservés. En plus d’un escalier en colimaçon qui mène au sommet du toit, comme point de vue. La cuisine était aménagée avec sa cantine.

Sandoval Castañeda a été signalé par les autorités américaines à des liens avec le cartel Jalisco Nueva Generación, Los Beltrán Leyva et Los Flores.

La propriété a été acquise en 2014, via Murad Millet et L-INMO 13, société indiquée comme l’une de celles que l’ancien gouverneur utilisait pour blanchir de l’argent, en complicité avec ses enfants Lidy Alejandra et Pablo Humberto; et sa femme, Ana Lilia Lopez Torres.

À travers les vidéos et photographies partagées, vous pouvez voir des statues de chevaux et même un jaguar. D’autres œuvres d’art Huichol, des images de chevaux aux formats imposants, abondent à La Cantera (Photo: Capture d’écran)

Depuis le 5 mars 2018, Le parquet a assuré La Cantera, ainsi que cinq autres biens, découlant d’une plainte enregistrée dans le dossier d’enquête NAY / TEP-III / CI0031 / 20, qui a présenté Rodrigo González Barrios pour les actes d’enrichissement illicite, au nom d’une commission vérité.

C’était en octobre dernier quand González Barrios, porte-parole de la Commission, a rapporté que le deuxième tribunal collégial avait contraint le parquet de Nayarit à retirer l’assurance des biens saisis il y a deux ans.. Cette institution a a demandé deux mandats d’arrêt contre l’ancien gouverneur, l’un d’eux pour détournement de fonds et un mauvais exercice des fonctions. Actuellement, l’accusé est un fugitif de la justice et recherché dans 194 pays.

La cellule de renseignement financier (CRF) du ministère des Finances a annoncé que garde 42 comptes bancaires de l’ancien gouverneur de l’extraction PRI bloqués, en raison de ses liens présumés avec le CJNG.

