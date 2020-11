15 minutes. Le président sud-coréen Moon Jae-in et le président élu américain Joe Biden ont convenu lors d’une réunion téléphonique de travailler ensemble pour résoudre le problème posé par le programme nucléaire et de missiles de la Corée du Nord.

Les deux s’est engagé à coopérer dans d’autres domaines, tels que la pandémie et le changement climatique. Ils ont également convenu de tenir un premier sommet peu de temps après la prise de fonction officielle de Biden en janvier. Cela a été expliqué lors d’une conférence de presse par le porte-parole de la présidence sud-coréenne, Kang Min-seok.

Ce jeudi était la première conversation téléphonique des dirigeants après avoir projeté la victoire technique de Biden aux récentes élections présidentielles. Le verdict final est toujours attendu en raison des poursuites intentées par le président des États-Unis (USA), Donald Trump, contre les élections dans certains États.

“Je viens de parler à Joe Biden et je l’ai félicité d’avoir été choisi. Nous avons réaffirmé notre engagement en faveur de l’alliance robuste entre la République de Corée (nom officiel de la Corée du Sud) et les États-Unis et une péninsule coréenne prospère et pacifique. »A écrit Moon sur son profil Twitter à la fin de l’appel.

Je viens de parler à @JoeBiden et je l’ai félicité pour son élection. Nous avons réaffirmé notre ferme engagement en faveur d’une alliance solide entre la République de Corée et les États-Unis et une péninsule coréenne pacifique et prospère. À l’avenir, je travaillerai en étroite collaboration avec lui pour relever les défis mondiaux, notamment le COVID19 et le changement climatique. – 문재인 (@ moonriver365) 12 novembre 2020

Antipathie?

L’équipe de transition de Biden a publié une déclaration indiquant que le président élu “a exprimé sa volonté de renforcer l’alliance américano-coréenne en tant qu’axe de sécurité et la prospérité de la région indo-pacifique. “

Moon a toujours montré son soutien au président Trump et ses efforts pour tenter de parvenir à un accord de paix et de dénucléarisation avec Pyongyang. Cependant, des livres comme ceux de Bob Woodward et John Bolton ont souligné l’antipathie manifeste de New York à l’égard de l’exécutif de Séoul.

En plus de forcer la renégociation de l’Accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays, Trump a exigé que la Corée du Sud multiplie par 5 ses contributions annuelles pour l’entretien des 28500 militaires américains qu’elle a déployés sur son territoire. Il a également laissé entendre qu’il pourrait les retirer.