le MoraBanc Andorre a gagné 76-85 à Panier RETAbet Bilbao lors du huitième match de la Ligue ACB qui s’est déroulé ce jeudi dans le Arena de Bilbao. le MoraBanc Andorre avec ce résultat, il reste une victoire derrière les barrages et trois au-dessus de la relégation avec cinq victoires en neuf matchs disputés. Pour sa part, Panier RETAbet Bilbao il est lié aux matchs gagnés avec des places de relégation avec 2 victoires en 11 matchs joués.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord et s’est terminé sur un résultat de 19-19. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés dans la lumière et ont augmenté l’écart à un maximum de huit points (29-37) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 17-19. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 36-38 à l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, le Panier RETAbet Bilbao ils ont réussi à se rapprocher sur le tableau de bord jusqu’à ce que le match soit à égalité jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 16-14 et un total de 52-52. Enfin, le dernier quart a été dominé par les visiteurs, en fait, ils ont obtenu une course de 12-2 et une différence maximale de 12 points (68-80) et le quart s’est terminé par une course de 24-33. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 76-85 en faveur de l’équipe visiteuse.

La prochaine réunion du MoraBanc Andorre ce sera contre lui Casademont Saragosse dans le Poliesportiu d’Andorre, Pendant ce temps, il Panier RETAbet Bilbao verra les visages avec lui BAXI Manresa dans le Pavillon Nou Congost.