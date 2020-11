Le pilote italien de Moto GP, Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), a obtenu la pole position sur le circuit Ricardo Tormo à Cheste (Valence) où se déroulent les essais qualificatifs pour le GP de Moto de Communauté Valencienne. . / Kai Försterling

Écriture sportive, 14 novembre . .- L’Italien Franco Morbidelli a ramené Yamaha sur le devant de la scène en signant le meilleur temps pour la formation de départ du Grand Prix MotoGP de la Communauté Valencienne sur le circuit “Ricardo Tormo” à Cheste pour devant l’Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) et le Japonais Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V).

Le leader mondial, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), a dû se contenter de la douzième position, ce qui le fera partir de la quatrième ligne et contraint de revenir sur un circuit où les dépassements ne sont pas trop faciles.

Après avoir échoué à passer au deuxième classement direct, Alex Rins (Suzuki GSX RR) l’un des rivaux pour le titre de son coéquipier Joan Mir, a décidé de se rendre dans les quarts libres pour donner le maximum possible et à la fin il a obtenu le meilleur temps de cette session, améliorant même son meilleur temps personnel, qui lors des troisièmes essais libres était de 1: 30,956, qui a chuté de 61 millièmes à 1: 30,895.

Le sud-africain Brad Binder (KTM RC 16) a été le premier à établir un temps de référence dans le premier classement, avec à nouveau la menace de pluie et le drapeau blanc avec croix rouge flottant sur la piste, secondé par le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 ), peut-être celui qui a le plus besoin de passer au prochain classement pour ne pas donner trop d’avantage à Mir dans la course au titre.

Alors que les dix dernières minutes entraient, l’Espagnol Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) a volé dans les airs au onze virage à la suite d’une soudaine reprise de traction sur la roue arrière de sa moto (“high side”) , dans lequel il a porté un coup violent et fort qui l’a laissé allongé au sol pendant quelques instants, même s’il a finalement pu quitter la piste de son propre pied.

Alex Márquez n’a pas été intimidé par la situation et a courageusement monté sur son deuxième vélo pour tenter d’améliorer la neuvième place qui, à ce moment-là, était loin derrière dans le premier classement, mais il ne pouvait pas accomplir sa mission, ni Alex Rins, qui terminé quatorzième.

Alors qu’Alex Márquez s’est rendu directement à la clinique du circuit avec une gêne au poignet, le deuxième classement a commencé avec Fabio Quartararo comme premier leader, suivi de deux autres pilotes Yamaha, l’Espagnol Maverick Viñales et l’Italien Franco Morbidelli, qui peu après Il a mis le leader avec 1: 31,124 et Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en deuxième position honorable.

Tour après tour, Fabio Quartararo a repris la tête de la catégorie jusqu’à ce qu’il soit enlevé par le Portugais Miguel Oliveira (KTM RC 16) à moins de huit minutes de la fin et peu de temps après un autre pilote KTM a assumé cette responsabilité, le Sud-Africain Brad Binder, avec 1: 30,763.

Et comme il n’y en a pas deux sans trois, l’Espagnol Pol Espargaró a placé sa KTM RC 16 en deuxième position, ce qui a placé trois KTM au premier rang, mais Maverick Viñales, par derrière, a ruiné la joie autrichienne en prenant la tête. et peu de temps après, l’Australien Jack Miller a «couru les échelons» en battant les Espagnols, tandis que le Français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) a pris la dernière KTM de la première ligne, et ils sont même allés plus loin jusqu’à la quatrième place.

Dans une finale effrénée et en constante évolution, Franco Morbidelli a signé le meilleur temps devant Miller et le Japonais Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), avec Johann Zarco, Pol Espargaró et Maverick Viñales au deuxième rang, Aleix Espargaró, Francesco ” Pecco “Bagnaia et Brad Binder dans le troisième et Miguel Oliveira, Fabio Quartararo et Joan Mir dans le quatrième.

La douzième position de Mir était quelque peu discrète mais au moins, en tant que moindre mal, il pouvait voir que l’un de ses rivaux les plus directs, Fabio Quartararo, terminait juste devant lui et Alex Rins, l’autre prétendant au titre, n’avait même pas passé. au deuxième classement et devra partir de la cinquième ligne de la formation de départ.

Juan Antonio Lladós