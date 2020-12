Loera a coordonné pour le gouvernement fédéral l’octroi de subventions et de bourses à Chihuahua au cours des deux dernières années (Photo: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Brunette, le parti du président Andrés Manuel López Obrador et le plus puissant du Mexique, élu ce dimanche au député et ancien délégué fédéral Juan Carlos Loera comme son candidat au poste de gouverneur de l’état du nord de Chihuahua.

Le législateur est l’un des fondateurs de Morena à Chihuahua et ancien candidat à la présidence municipale de Ciudad Juárez, à la frontière des États-Unis. Au cours des deux dernières années, il a été délégué du gouvernement de López Obrador dans l’État du nord, où était en charge de la livraison du soutien financier et des bourses.

«Je remercie les collègues qui ont participé aux sondages. Je veux vous inviter à l’unité. Nous sommes convaincus de la transformation de ce pays en deux ans main dans la main avec le peuple et nous voulons accompagner le président », a déclaré Loera après l’annonce de sa victoire dans le processus interne.

Loera a immédiatement appelé l’unité à faire face à l’une des élections les plus difficiles pour Morena en 2021 (Photo: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Et est-ce que Chihuahua sera l’une des élections les plus difficiles pour Morena en 2021, une année au cours de laquelle 15 gouvernorats, la Chambre des députés et des milliers de postes locaux sont renouvelés. Dans cette entité, le PRI (Parti révolutionnaire institutionnel) et PAIN (Parti d’action nationale) ils ont gouverné alternativement depuis 1998.

Selon les enquêtes les plus récentes, le PAN, qui contrôle actuellement l’entité sous l’administration de Javier Corral, a un avantage minime contre Morena, mais dans la marge d’erreur. La clé sera les indécis, aujourd’hui près de 20% de l’électorat local.

Pour cette raison, Loera a donné un exemple de son travail en tant que délégué pour générer un changement dans le gouvernement de Chihuahuan. “Il existe des preuves concrètes de progrès avec le gouvernement López Obrador: l’augmentation des revenus des travailleurs, de l’épargne et de la politique générale de protection sociale sont des réformes qui n’ont pas été vues depuis près de 100 ans”, a-t-il déclaré.

En 2021, nous avons l’opportunité d’accompagner et d’aider le président López Obrador. Nous connaissons bien les 67 communes, quels sont leurs problèmes et aussi les solutions

Morena cherchera à ce que Chihuahua soit gouverné par un parti autre que le PRI et le PAN pour la première fois de son histoire (Photo: Cuartoscuro)

«Je suis convaincu qu’avec le renforcement et la défense du quatrième trimestre ceux ci-dessous continueront d’être au-dessus et les injustices en dessous»A conclu Loera, qui a battu plusieurs sénateurs de la République dans le processus interne.

Mario Delgado, le leader national de Moreno, a annoncé que Chihuahua est une priorité en 2021 pour le parti. “Nous voulons que la transformation atteigne cet état et qu’il n’y aura plus jamais de cas comme celui de Miroslava Breach”, a-t-il déclaré, faisant référence à la journaliste assassinée en 2017 pour ses enquêtes journalistiques qui ont révélé des liens entre les autorités et les pré-candidats avec des organisations criminelles.

Les autorités mexicaines ont arrêté le PAN la semaine dernière Hugo Amed, ancien maire de Chínipas, pour sa participation probable au meurtre de Violation, s’est produite en 2017, alors qu’il était toujours en fonction. “Le gouvernement de Corral l’a protégé pour être un joueur distingué du PAN au lieu de demander justice», A affirmé Delgado.

Mario Delgado, président de Morena, a annoncé que Chihuahua serait une priorité lors des élections de 2021 (Photo: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Selon Delgado, une victoire de Morena «mettra fin à ce régime». «Nous ne voulons pas que des actes odieux contre la liberté d’expression soient autorisés à nouveau et que la justice dépend d’un gouvernement corrompu », a-t-il ajouté.

D’autre part, le leader moréniste a expliqué que le triomphe de Loera dans le processus interne avait été “l’un des résultats les plus fermés”. «Morena a des dirigeants très solides. J’ai dû partager des mois avec lui en tant que député, puis il est parti en tant que délégué pour les programmes de bien-être, les emmenant dans tout Chihuahua », a conclu Delgado.

C’était Il a triomphé aux élections en tant que député en 2018 et a siégé à la Chambre basse pendant quelques mois cette année-là.. En décembre, lorsque López Obrador a pris ses fonctions de président, il l’a nommé délégué à Chihuahua pour la fourniture des ressources et des bourses, poste qu’il a démissionné fin octobre 2020 pour solliciter la candidature du parti dans l’entité.

(Photo: avec l’aimable autorisation de Morena)

Selon l’hebdomadaire Proceso, Loera fait l’objet d’une enquête du bureau du procureur mexicain (FGR) après une plainte de citoyen contre lui pour des crimes électoraux présumés, puisqu’il aurait occupé son poste de délégué pour promouvoir son image et engager des votes en sa faveur pour 2021 en échange du soutien économique envoyé par le gouvernement López Obrador.

En 2016, il était candidat à la présidence municipale de Ciudad Juárez et en 2015, il a été conseiller national et secrétaire général de Chihuahua, tous deux au nom de Morena. Avant, Il a été secrétaire national dans le portefeuille des Mexicains à l’étranger et de la politique internationale du parti, qu’il a aidé à fonder en 2012.

Morena a jusqu’à présent annoncé neuf de ses 15 porte-drapeaux pour les élections aux gouverneurs en 2021. Pour l’instant, et en attendant le reste des sélections, cinq femmes et quatre hommes. Il s’agit de: Celia Maya, de Querétaro; Clara Luz Flores, pour Nuevo León; Layda Sansores, pour Campeche; Marina del Pilar, pour la Basse-Californie; et Lorena Cuéllar, pour Tlaxcala.

Aux cinq signalés par Morena s’ajoutent Víctor Castro, pour Baja California Sur; et Alfonso Durazo, Le candidat de Morena pour l’état de Sonora; David Monreal, pour Zacatecas; et Loera lui-même pour Chihuahua.

