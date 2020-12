Morena a officialisé son alliance avec le PT et le Parti vert pour maintenir la majorité de la Chambre des députés aux élections de 2021 (Photo: Steve Allen / Infobae México)

Brunette, le parti du président Andrés Manuel López Obrador et l’organisation politique la plus puissante Mexique, a annoncé ce mercredi que formera une alliance avec deux autres partis pour tenter de maintenir la majorité à la Chambre des députés lors des élections de mi-mandat de 2021.

Ils sont sur PT (Parti travailliste) et le PVEM (Parti écologiste vert du Mexique) qui formera une coalition “de principes et non de complicité” avec le parti au pouvoir, qui depuis 2018 et même avant les élections contrôlait la majorité à la fois à San Lázaro et au Sénat.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse ce mercredi soir (heure locale) par Mario Delgado, président national de Morena; Geovanna Banuelos, coordinateur des sénateurs PT; et Karen Castrejon, président national du Parti vert.

L’alliance comprendra environ 150 districts sur les 300 qui existent dans le pays, même si les détails seront connus dans les prochaines heures (Photo Capture d’écran Morena)

“En 2021, le dilemme pour les citoyens sera entre la corruption et la transformation”, a déclaré Delgado.. “La plupart veulent que ce projet se poursuive, mais le mouvement doit s’organiser et prendre des décisions pour que le changement se poursuive”, a-t-il ajouté.

Nous allons défendre l’espoir, soutenir la majorité et “Ensemble, nous ferons l’histoire”

En 2021, outre 15 gouvernorats et des milliers de postes locaux, les citoyens voteront également pour le renouvellement de tous les sièges de la Chambre des députés, l’un des plus importants butins politiques en jeu.

“Ce sont des temps d’unité sur des questions prioritaires, telles que la santé et la sécurité publiques. Nous voulons manifester avant tout à une large majorité dans la plus haute tribune du pays », a déclaré Castrejón. “L’objectif fondamental est de garder la majorité, c’est un choix autrement transcendant“Ajouta Bañuelos.

Delgado a assuré que l’alliance et les circonscriptions élues sortiraient de l’analyse et des projections électorales internes, ainsi que des négociations entre les parties (Photo: Capture d’écran Morena)

L’Alliance Il se déroulera dans environ 150 districts, même si les détails seront révélés dans les prochaines heures, ont ajouté les dirigeants de chaque parti.. “C’est une distribution juste, équitable et proportionnelle, nous n’avons pas de chiffres exacts parce que nous les spécifions”, a déclaré Citlalli Hernández, secrétaire général de Moreno.

Organisations politiques Ils ont jusqu’à minuit ce mercredi pour enregistrer leur alliance, donc l’annonce est intervenue dans les dernières heures avant la date limite.. “Nous sommes d’accord sur le plus important, nous avons des différences mais elles ne sont même pas significatives, elles ne nous ont jamais éloignées”, a déclaré Bañuelos.

De plus, les dirigeants des trois partis ont expliqué que chacun déterminera qui il désignera: Morena utilisera les sondages et privilégiera le bon travail des députés en quête de réélection; PT et le Parti vert feront de même et examineront au cas par cas.

Le parti d’AMLO cherchera à approuver sa majorité à San Lázaro pendant encore trois ans en 2021 (Photo: Cuartoscuro)

Et c’est que montrer la majorité à San Lázaro, ainsi que arracher le maximum de gouverneurs possibles à Morena, le grand favori en 2021, est vital pour l’alliance de l’opposition, car avec le contrôle de la Chambre des députés ils auraient entre les mains la conception et l’approbation du budget de la Fédération pour les trois dernières années du gouvernement de López Obrador.

“Les conservateurs veulent contrôler le budget car ils manquent le moches, étiquetage, ils veulent voler à nouveau le budget parce qu’ils n’aiment pas que la plupart des ressources soient destinées à ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Delgado.

C’est la réponse de Morena à l’opposition. Et c’est que ce mardi, le PAIN (National Action Party), le PRI (Parti révolutionnaire institutionnel) et le PRD (Parti de la révolution démocratique) Ils ont officialisé une alliance électorale ce mardi de concourir dans la majorité des districts du pays pour remporter la Chambre des députés.

L’alliance d’opposition PAN-PRI-PRD enregistrée comme “Va por México” ce mercredi (Photo: PRI national)

Cependant, l’alliance comprendra non seulement les partis d’opposition, mais également à l’organisation civile promue par l’Initiative privée connue sous le nom de “Sí por México”, qui, à partir de cette alliance, et avec le PAN, PRI et PRD, appelleront “Il passe par le Mexique”, qui a été officiellement enregistrée ce mercredi.

La première annonce très médiatisée de la coalition n’est pas venue des porte-étendards de la Chambre des députés, mais plutôt des la candidature au poste de gouverneur de Zacatecas, qui sera dirigée par Claudia Anaya Mota, la sénatrice du PRI.

Le législateur PRI sera le porte-étendard de la coalition appelée “Va por Zacatecas”. L’objectif de la candidature par consensus sera clair: battre Morena et son candidat, David Monreal, dans l’entité du centre du pays.

